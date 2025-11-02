Supercolonia de gusanos

En tierra nos parecería un arbusto completamente seco de algún vegetal de bosque, un liquen o un estepicursor a punto de rodar por el desierto en una película del Oeste. En el fondo del mar, lo que podría compararse a esos armazones vegetales son colonias de minúsculos gusanos marinos que tienen particularidades muy especiales y despiertan debates científicos sobre su clasificación taxonómica. Los gusanos poliquetos —primos de las sanguijuelas y las lombrices– representan un universo fascinante y muy diverso en el mar. Entre ellos están los famosos gusanos de fuego, grandes depredadores en aumento por el calentamiento del mar, y también toda una serie de gusanos que construyen tubos calcáreos y habitan en su interior. A ese segundo tipo pertenecen gusanos que crean una especie de arbustos blancos que a menudo son pequeños, poco más que una pelota de tenis, y no llaman la atención entre las coloridas esponjas, algas y algunos briozoos e hidrozoos con los que comparten espacios en las zonas en sombra de las rocas.

Sin embargo, también pueden verse colonias enormes, fabricadas y ensambladas durante décadas, que pueden medir más de un metro y colgar de las paredes, en las cornisas de las rocas, como grandes lámparas modernas. En el islote de es Vedranell —reserva marina junto a es Vedrà— existen, a 26 metros de profundidad y bajo las cornisas de los acantilados, algunas de estas grandes colonias, creando un hermoso paisaje con el contraste de sus tonos blancos y el azul de las profundidades.

Respecto al nombre de la especie que crea estas estructuras, la de la imagen es, probablemente, Filograna cf implexa, y ese cf del nombre científico indica ya diversos grados de incertidumbre. De hecho, aunque las construcciones son inconfundibles, resulta harto complicado distinguir entre Filograna implexa y Salmacina incrustans, tanto que algunos científicos consideran que la distinción carece de sentido y que debería agruparse al menos el género. Lo que parece claro es que, en algún momento, deberá revisarse la taxonomía de estos gusanos.

Suman a sus características, además, una particularidad curiosa que llama la atención —y a veces incluso causa preocupación— a los buceadores que empiezan a fijarse en las colonias blancas. Y es que, cuando las miras, parecen borrosas, como si tus ojos no pudieran enfocarlas bien ni distinguir su estructura. Esa sensación de desenfoque es debida a las formaciones de los propios tubos y al hecho de que los minúsculos gusanos sacan sus coronas branquiales por cada uno de esos tubos, como múltiples pelos que contribuyen a que el conjunto parezca borroso. Con esas coronas branquiales, estos poliquetos atrapan los microorganismos planctónicos y partículas en suspensión en el agua de los que se alimentan.

En cuanto a la profundidad a la que pueden verse estos gusanos, numerosas referencias apuntan a que no están presentes hasta los cinco metros, pero lo cierto es que es muy raro verlos antes de llegar a los diez metros de profundidad, ya que para prosperar las colonias necesitan zonas umbrías con aguas muy limpias, aunque no todas alcancen tamaños de un metro.