La otra nacra
Ejemplar de nacra espinosa, Pinna rudis, en Illa Murada en Sant Miquel. La nacra espinosa se ha convertido, desgraciadamente, en la especie más común del Mediterráneo después de que en 2016 un parásito pusiese al borde de la extinción a la que hasta entonces era la más conocida y la más emblemática de las nacras de nuestro mar, la Pinna nobilis. 4/Octubre/2025 Islas Baleares. Ibiza.
