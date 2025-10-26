La mirada de Joan Costa | Bronca conyugal

Una pareja de cormoranes posados sobre una roca en el Parque Natural de ses Salines. Uno de los miembros de esta pareja de cormoranes no parecía estar muy satisfecho con el otro, pues no dejaba de lanzarle graznidos ni de mirarle de forma amenazante. Es curioso observar como, muchas veces, los animales tienen reacciones que parecen absolutamente humanas. 31/Diciembre/2024 Islas Baleares. Ibiza.

La otra nacra / Joan Costa

La otra nacra

Ejemplar de nacra espinosa, Pinna rudis, en Illa Murada en Sant Miquel. La nacra espinosa se ha convertido, desgraciadamente, en la especie más común del Mediterráneo después de que en 2016 un parásito pusiese al borde de la extinción a la que hasta entonces era la más conocida y la más emblemática de las nacras de nuestro mar, la Pinna nobilis. 4/Octubre/2025 Islas Baleares. Ibiza.

La desconocida muralla árabe / Joan Costa

La desconocida muralla árabe

Restos de la muralla árabe en la Ronda Calvi de Dalt Vila. Aunque la más reconocida es la muralla renacentista, lo cierto es que, anteriormente a esta, Dalt Vila ya era una ciudad amurallada. Los yacimientos arqueológicos van descubriendo poco a poco restos de las antiguas murallas de origen árabe, como estos que se pueden observar al oeste de la ciudadela, en la Ronda Calvi. 20/Agosto/2025 Islas Baleares. Ibiza.

La invasora liebre de mar peluda / Joan Costa

La invasora liebre de mar peluda

Ejemplar de liebre de mar peluda conocida con el nombre científico de Bursatella leachi fotografiada en el Port de Sant Miquel. El cambio climático favorece la llegada a nuestras aguas de especies que hasta ahora eran totalmente desconocidas. Una de ellas es la liebre de mar peluda, que en poco tiempo ha pasado de ser una especie inexistente a poder observar varios ejemplares de la misma. 29/Agosto/2025 Islas Baleares. Ibiza.

Exceso de celo / Joan Costa

Exceso de celo

Un vigilante de seguridad intenta impedir que fotografiase el perfil de Dalt Vila con yates en primer plano. Por desgracia, los fotógrafos nos encontramos cada vez más con situaciones en las que un vigilante se excede en sus atribuciones y pretende impedir que tomemos una fotografía. En cualquier lugar público está permitido hacer fotos, y solo cabe lugar a una denuncia cuando se hace un uso no permitido de esas imágenes. 18/Julio/2025 Islas Baleares. Ibiza.