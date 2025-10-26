Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La invasora liebre de mar peluda

Ejemplar de liebre de mar peluda conocida con el nombre científico de Bursatella leachi fotografiada en el Port de Sant Miquel. El cambio climático favorece la llegada a nuestras aguas de especies que hasta ahora eran totalmente desconocidas. Una de ellas es la liebre de mar peluda, que en poco tiempo ha pasado de ser una especie inexistente a poder observar varios ejemplares de la misma. 29/Agosto/2025 Islas Baleares. Ibiza.

