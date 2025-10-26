Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Exceso de celo

Un vigilante de seguridad intenta impedir que fotografiase el perfil de Dalt Vila con yates en primer plano. Por desgracia, los fotógrafos nos encontramos cada vez más con situaciones en las que un vigilante se excede en sus atribuciones y pretende impedir que tomemos una fotografía. En cualquier lugar público está permitido hacer fotos, y solo cabe lugar a una denuncia cuando se hace un uso no permitido de esas imágenes. 18/Julio/2025 Islas Baleares. Ibiza.

