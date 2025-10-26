La desconocida muralla árabe
Restos de la muralla árabe en la Ronda Calvi de Dalt Vila. Aunque la más reconocida es la muralla renacentista, lo cierto es que, anteriormente a esta, Dalt Vila ya era una ciudad amurallada. Los yacimientos arqueológicos van descubriendo poco a poco restos de las antiguas murallas de origen árabe, como estos que se pueden observar al oeste de la ciudadela, en la Ronda Calvi. 20/Agosto/2025 Islas Baleares. Ibiza.
