Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La desconocida muralla árabe

La desconocida muralla árabe

La desconocida muralla árabe

Restos de la muralla árabe en la Ronda Calvi de Dalt Vila. Aunque la más reconocida es la muralla renacentista, lo cierto es que, anteriormente a esta, Dalt Vila ya era una ciudad amurallada. Los yacimientos arqueológicos van descubriendo poco a poco restos de las antiguas murallas de origen árabe, como estos que se pueden observar al oeste de la ciudadela, en la Ronda Calvi. 20/Agosto/2025 Islas Baleares. Ibiza.

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents