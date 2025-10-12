La mirada de Joan Costa | El rascacio desubicado

Un pequeño rascacio trata de ocultarse entre las piedras de una cueva en Illa Murada. Los rascacios basan toda su estrategia de defensa en la ocultación. Tratan de estar muy quietos, mimetizándose con el entorno, para que sus depredadores no puedan encontrarlos. Cabría decir que este ejemplar habría elegido muy mal su rincón para pasar desapercibido, pues su color rojo destaca enormemente sobre la piedra amarilla. Pero hay que decir que el rojo es un color que no se distingue en el fondo marino, y solo es desvelado por la luz artificial de nuestros flashes. 4/Octubre/2025 Islas Baleares. Ibiza.

Dalt Vila de noche

Arcos iluminados de el Rastrillo en Dalt Vila. La ciudadela de Dalt Vila es una de las más importantes y reconocidas del Mediterráneo. Y aunque no es lo habitual, es muy recomendable visitarla de noche, no sólo debido a una mejor temperatura, sino también porque la luz artificial le confiere una atmósfera muy íntima y especial. Aunque para obtener una imagen como esta es aconsejable esperar a los meses de invierno, que es cuando Dalt Vila está prácticamente desierta de visitantes. 9/Diciembre/2024 Islas Baleares. Ibiza.

Dalt Vila de noche / Joan Costa

El coleccionista de conchas

Un pulpo se oculta en su madriguera rodeado de conchas. Los pulpos son animales muy inteligentes que se caracterizan por construir sus guaridas con materiales que recopilan de su entorno. Lo más habitual es el uso de piedras, pero también encontramos ejemplares que utilizan botellas de vidrio, restos de ánforas o, como el de esta imagen, conchas encontradas en el fondo marino. 4/Octubre/2025. Islas Baleares. Ibiza.

El coleccionista de conchas / Joan Costa

Época de raors

El pescador Toni ‘Rayus’ muestra un par de raors recién pescados desde su barca en Portinatx. La pesca del raor en las Baleares se ha convertido en un auténtico fenómeno social. El día que se abre la veda, cientos de embarcaciones salen al mar en su busca y captura. Es un pescado muy apreciado que llega a alcanzar precios astronómicos en nuestros mercados, aunque en la Península está mucho menos cotizado. 4/Septiembre/2025 Islas Baleares. Ibiza.

Época de raors / Joan Costa

Hornear la piedra para conseguir cal

Vicent ‘Palermet’ alimenta de leña un tradicional horno de cal en Sant Llorenç. Antiguamente, los hornos de cal eran muy habituales. Eran tiempos en los que la cal era un elemento imprescindible que se usaba para cubrir y desinfectar las fachadas de las viviendas. La elaboración de la cal era un proceso muy duro, pues duraba varios días y exigía continua vigilancia. Actualmente el ‘emblanquinado’ de las casas se hace de forma mucho más cómoda con pinturas sintéticas, aunque estas ofrecen un acabado muy distinto al de la cal. 25/Julio/2005 Islas Baleares. ibiza.