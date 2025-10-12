Hornear la piedra para conseguir cal
Vicent ‘Palermet’ alimenta de leña un tradicional horno de cal en Sant Llorenç. Antiguamente, los hornos de cal eran muy habituales. Eran tiempos en los que la cal era un elemento imprescindible que se usaba para cubrir y desinfectar las fachadas de las viviendas. La elaboración de la cal era un proceso muy duro, pues duraba varios días y exigía continua vigilancia. Actualmente el ‘emblanquinado’ de las casas se hace de forma mucho más cómoda con pinturas sintéticas, aunque estas ofrecen un acabado muy distinto al de la cal. 25/Julio/2005 Islas Baleares. ibiza.
