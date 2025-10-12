Época de raors
El pescador Toni ‘Rayus’ muestra un par de raors recién pescados desde su barca en Portinatx. La pesca del raor en las Baleares se ha convertido en un auténtico fenómeno social. El día que se abre la veda, cientos de embarcaciones salen al mar en su busca y captura. Es un pescado muy apreciado que llega a alcanzar precios astronómicos en nuestros mercados, aunque en la Península está mucho menos cotizado.4/Septiembre/2025 Islas Baleares. Ibiza.
