Dalt Vila de noche
Arcos iluminados de el Rastrillo en Dalt Vila. La ciudadela de Dalt Vila es una de las más importantes y reconocidas del Mediterráneo. Y aunque no es lo habitual, es muy recomendable visitarla de noche, no sólo debido a una mejor temperatura, sino también porque la luz artificial le confiere una atmósfera muy íntima y especial. Aunque para obtener una imagen como esta es aconsejable esperar a los meses de invierno, que es cuando Dalt Vila está prácticamente desierta de visitantes. 9/Diciembre/2024 Islas Baleares. Ibiza.
