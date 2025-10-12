El coleccionista de conchas
Un pulpo se oculta en su madriguera rodeado de conchas. Los pulpos son animales muy inteligentes que se caracterizan por construir sus guaridas con materiales que recopilan de su entorno. Lo más habitual es el uso de piedras, pero también encontramos ejemplares que utilizan botellas de vidrio, restos de ánforas o, como el de esta imagen, conchas encontradas en el fondo marino.4/Octubre/2025. Islas Baleares. Ibiza.
