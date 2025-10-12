Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El coleccionista de conchas

Un pulpo se oculta en su madriguera rodeado de conchas. Los pulpos son animales muy inteligentes que se caracterizan por construir sus guaridas con materiales que recopilan de su entorno. Lo más habitual es el uso de piedras, pero también encontramos ejemplares que utilizan botellas de vidrio, restos de ánforas o, como el de esta imagen, conchas encontradas en el fondo marino.4/Octubre/2025. Islas Baleares. Ibiza.

