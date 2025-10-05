La base de hidros de Formentera

Al estallar la guerra Civil Española en julio de 1936 y después de unos meses de movimientos de fuerzas gubernamentales en las islas de Mallorca e Ibiza, que inicialmente habían quedado en poder de los sublevados, estos últimos finalmente consiguieron el control sobre ambas quedando definitivamente en su poder.

También a partir de esta situación el ejercito Nacional comenzó a recibir ayuda militar de todo tipo de sus aliados, Italia y Alemania. Por su parte, al gobierno republicano le llegaba la ayuda de diversos países en los cuales podía adquirir el material que necesitaba, principalmente desde la Unión Soviética, desde Odesa a través del Mar Negro y el Mediterráneo. Esta ayuda llegaba al Levante español, en poder del gobierno Republicano y principalmente a los puertos de Barcelona y Valencia.

Ante esta situación quedaba claro que los Nacionales debían intentar cortar este flujo de ayuda que les llegaba a sus adversarios. Para ello contaban con la inestimable ayuda de las islas Baleares con sus bases aeronavales.

En Mallorca tenían el puerto de Palma, virtual base de la marina Nacional y las bases aéreas de Son San Juan y de hidros del Puerto de Pollensa. Todo esto les facilitaba poder patrullar todo el Mediterráneo Oriental y Central de forma aérea y ante la detección de un transporte enemigo atacarlo o dar su situación para que fuera interceptado por medios marítimos.

Para la eficacia de las misiones de reconocimientos aéreo, vieron la necesidad de una base intermedia entre Mallorca y la superficie marítima que debía cubrirse, ya que esa cercanía que representaría daría eficacia a las misiones y reduciría los tiempos de vuelo. Para ello, en 1936 se decidió la creación de una base secundaria de hidros en Formentera, para lo cual se eligió s’Estany Pudent.

Así, y a partir de una fecha que podemos situar a finales de 1936 y previa una autorización verbal de los propietarios de las Salinas, Salinera de Formentera, comenzaron a visitar sus aguas los hidros de la Base de Pollensa(Heinkel 59, Heinkel 60, Cant Z 501) y a partir de mediados de diciembre de 1937 los hidros Dornier Wal del aeródromo militar de Puerto de Alcúdia.

Esta situación se prolongó durante toda la guerra y hasta 1939 como base de Hidros de Campaña.

De 1940 a 1952 su catalogación era como Base eventual con destacamento guarnecido. De 1952 a 1960, Base de Hidros eventual, sin guarnición con destacamento. De 1962 a 1963 estuvo en la misma situación. Y en 1964 fueron devueltos los terrenos a los propietarios.

Características del campo

Situado al norte de Formentera junto a las salinas, su altura sobre el nivel del mar era de dos metros. Se hallaba a unos 800 metros de la carretera que une Sant Francesc con el puerto de la Savina. Desde la carretera lo une un camino de tierra prieta. Era rectangular, de aproximadamente 1.200 por 2.400 metros. Su profundidad era de unos dos metros de media. El pueblo mas próximo era Sant Francesc.

No existía energía eléctrica, por lo que se procedió a la instalación de un grupo electrógeno de 4 Kv para dar servicio al pabellón de oficiales y equipo de radio. Existía una línea telefónica. La central telefónica estaba situada a tres kilómetros. Al principio no había instalaciones de ayuda ni de navegación. Tampoco radio. Había una manga para la orientación del viento.

Para el aprovisionamiento de agua potable existía un pozo y una cisterna. Existía una edificación para 16 plazas máximo, pero en mal estado, sin dotación ni menaje.

No existían hangares, depósitos de bombas ni de combustible, aunque en un documento se anuncia que había un depósito de 3.000 litros para gasolina, enterrado y blindado. El servicio sanitario estaba servido por un deficiente local con una maleta botiquín.

Las entradas aéreas estaban despejadas. El faro del puerto era una buena indicación para encontrar la base. No tenía balizaje nocturno. Los vientos dominantes eran del SO y las nieblas eran muy escasas.

De la posibilidad de accidentes, hemos documentado el sufrido por el Dornier Wal 70-10, que el día 30 de enero de 1938 despegó de esta base para un vuelo rutinario de patrulla y a los cinco minutos observó pérdida de presión en el combustible y la consiguiente falta de fuerza que obligó a amerizar a unas tres millas de la costa. Debido al fuerte oleaje fue arrastrado hacia tierra y se estrelló contra las rocas, no produciéndose perdidas humanas pero sí la pérdida completa del aparato.

En algún momento se pensó en la ampliación del campo, pero no era posible en ninguna de las direcciones. Incluso parece que hubo un proyecto para unir s’Estany Pudent y s’Estany des Peix.

Durante los años que estuvo en servicio se realizaron algunas mejoras en cuanto a edificios para servicios y tropa, así como radio y sistemas de ayuda. Pero después de una serie de calificaciones de aeródromos por parte del gobierno, en 1964, viendo que no era necesario, en uno de los planes para recortar gastos se cerró definitivamente y se devolvió a sus propietarios.

(*) Andreu Canals Bosch es vicepresidente de la Asociacion de Amigos de Aviacion Historica