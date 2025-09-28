La mirada de Joan Costa | Los anillos de las barracudas de Ibiza

Detalle de los restos de muralla que se encuentran en Illa Murada en Sant Miquel. En la entrada del puerto de Sant Miquel se halla un pequeño islote llamado Illa Murada. Su nombre viene de una antigua y misteriosa muralla que se halla en su superficie. No está nada claro cuál es su origen ni el propósito por el que fue construida. La teoría más aceptada es que se podría haber levantado allí algún tipo de fortificación para proteger la entrada del puerto. 4/Diciembre/2015 Islas Baleares. Ibiza.

El reto de la macrofotografía

Un nudibranquio del género cratena fotografiado en el islote de la Esponja. La fotografía macro puede ser apasionante. Uno de los mayores retos que presenta es el de poder encontrar un sujeto que esté lo bastante aislado del fondo para que destaque con claridad. Al trabajar en distancias tan cortas es muy difícil concentrar la luz en el sujeto y no en el entorno que lo rodea. 27/Septiembre/2020 Islas Baleares. Ibiza.

Un grupo de barracudas nada formando un círculo en el islote de Dau Petit. / Joan Costa

Los anillos de las barracudas

Un grupo de barracudas nada formando un círculo en el islote de Dau Petit. Las barracudas son peces muy territoriales y que suelen concentrarse en grandes grupos. Viven, además, cerca de la costa, por lo que es fácil encontrarlas en nuestras inmersiones. Uno de los curiosos comportamientos que tienen al sentirse amenazadas es el de empezar a nadar formando círculos, para tratar de aparentar un volumen mucho mayor y ahuyentar a sus posibles depredadores. 9/Julio/2023 Islas Baleares. Ibiza.

caparate de bañadores en una tienda del casco antiguo de Ibiza. / Joan Costa

Guerra de escaparates

Escaparate de bañadores en una tienda del casco antiguo de Ibiza. Tal vez el mayor secreto de la fotografía es el de estar siempre con los ojos muy atentos a todo lo que vemos a nuestro alrededor. Pareciera como si el vecino de arriba de este inmueble quisiera competir con el comercio que tiene en la planta baja y sacó a lucir sus prendas al balcón. 22/Agosto/2025 Islas Baleares. Ibiza.

Busto del historiador Joan Marí Cardona junto a la iglesia de Sant Rafel. / Joan Costa

El origen del historiador

Busto del historiador Joan Marí Cardona junto a la iglesia de Sant Rafel. 2025 es el año del nacimiento del historiador y divulgador Joan Marí Cardona. Me propuse vincular su figura con su pueblo de origen, Sant Rafel; y para ello realicé una doble exposición en mi cámara. Primero fotografié el busto del escritor en primer plano y dejé espacio a la izquierda para, sobre esa imagen, tomar una segunda fotografía de la iglesia de Sant Rafel desenfocada para no restar protagonismo al busto. 7/Septiembre/2025 Islas Baleares. Ibiza.