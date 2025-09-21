Imaginario de Ibiza: Bajo las bóvedas del faro de la Mola

Incomprensible espíritu, a veces faro, a veces mar (Samuel Beckett).

Resulta imposible pensar en la singular vida de los fareros de antaño sin atender a las grandes contradicciones que ésta implicaba. Por un lado, la extraordinaria paz de trabajar y residir en lugares aislados, casi siempre de subyugante belleza, sin tensiones vecinales ni otros contratiempos, salvo aquellos que imponían el clima y las necesidades de mantenimiento de la infraestructura. Por otro, la soledad, que llegaba a oleadas, la lejanía con los familiares que no formaban parte de la pequeña comunidad de la luminaria, la ausencia de vida social y cultural, y esa sensación permanente de territorio constreñido que debían de padecer los torreros destinados en los más enclaves más escuetos.

Dichas sensaciones eran llevadas al límite en lugares como, por ejemplo, el Faro d’en Pou, en s’Illa des Porcs, que tiene una extensión no mucho mayor que la de un campo de fútbol y donde la torre y la vivienda de los funcionarios, separadas unos metros, siguen conectadas por un túnel bajo tierra para que, en los días tempestuosos, cuando las olas pasaban por encima del islote, pudieran acceder de un sitio a otro sin jugarse la vida.

Otros enclaves, por el contrario, ofrecían ciertas condiciones de aislamiento, sin renunciar a la posibilidad de formar parte de una comunidad urbana. En las Pitiusas, el más representativo era el de ses Coves Blanques, en Sant Antoni, a pocas zancadas del arrabal. En Formentera también estaba el de la Mola, que, aunque algo más separado del pueblo, seguía ofreciendo idéntica conexión social a sus moradores.

Desde siempre, la Mola y su magnífico faro, por la belleza de los acantilados y la arquitectura encalada que sostiene el mecanismo, han constituido una parada imprescindible en toda visita a Formentera. Hoy también representa un ejemplo del acierto que, muy de vez en cuando, demuestran las administraciones públicas en los proyectos que emprenden. Desde 2019, el hogar de los fareros –tres viviendas y varias zonas comunes distribuidas en torno a un corredor interior que conectaba con la torre, en el centro de la planta cuadrada–, ejerce como espacio público. Actualmente alberga un museo sobre el faro y la vida marinera de Formentera, y una sala de exposiciones temporales.

En sus diáfanos pasajes impresionan la altura de los techos abovedados y la calidad y sencillez de los contenidos divulgativos. Versan sobre la construcción del faro y las rutinas de los fareros, la vida del formenterano siempre de cara al mar, el proceso de elaboración del pescado seco, la biodiversidad marina, las embarcaciones tradicionales, los varaderos, el proceso migratorio de los isleños hacia Cuba, Uruguay y Argentina… También se exhiben nasas, caracolas y todo tipo de utensilios y aparejos, así como ópticas, bombillas y otros materiales que se empleaban en la torre. Incluso existe una maqueta del interior, que muestra cómo se distribuían las familias que lo ocupaban.

En la sala de exposiciones temporales, hasta el 28 de septiembre, se presenta la muestra ‘Historias de migraciones’, que habla de Ibiza y Formentera como tierra de salida y llegada, con testimonios de personas que antaño abandonaran las islas por hambre o por la Guerra Civil, y de otras que han llegado más recientemente, por causas parecidas. Testimonios de gran valor, ahora que la xenofobia, la deshumanización y la insolidaridad parecen cobrar idéntica fuerza que hace cien años.

El colofón a la visita hay que buscarlo en la fachada posterior, donde aguarda un amplio balcón que parece asomarse al infinito, aunque en realidad apunte hacia Cerdeña, Sicilia y la costa tunecina. Una maravilla.