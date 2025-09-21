Gastronomía de guerra: Arroz con secreto y setas

El arroz, ¡ay! el arroz… Lo que gusta y lo que asusta, cuando se trata de meterse en la cocina. O se tiene mucha confianza o es algo que sólo preparamos para nuestra gente, ésa que no nos va a juzgar si un día no nos queda bien porque saben que es algo eventual. No hay que temerle al arroz, ése es el único truco. Y encogerse de hombros y reírse cuando se pone rebelde. Seco, encallado o caldoso. Aunque las medidas varían, normalmente son el doble de líquido que de arroz para el seco, el triple para el que queda meloso y cuatro o cinco partes de caldo si nos gusta caldosito. Partiendo de ahí, se va viendo. Al arroz se le escucha y le vas dando lo que te pide. Lo importante para que tenga sabor es hacer un buen sofrito, que pueda chupar bien todo el gusto. Y salar un poquito todas las cosas que se van añadiendo por separado a la paella o la olla. Éste lo hemos hecho de secreto y setas, pero siguiendo esta misma receta se puede hacer de cualquier cosa: costillitas y alcachofas, calabaza y panceta, verduritas variadas…

Ingredientes (para 3 raciones): -1 cebolla (0,56€) -2 ajos (0,2€) -1 ñora (0,73€) -2 tomates (0,88€) -400 gramos de secreto (2,57€) -250 gramos de setas variadas (3,91€) -1 chupito de brandy (1,10€) -6 puñados de arroz (1,15€) -800 mililitros de caldo (0,75€) -sal y pimienta -aceite de oliva Precio: 11,85€ (3,95€)

Preparación

—En un chorro generoso de aceite de oliva sofreír el secreto cortado a trocitos. Dejar que se dore, retirar y reservar.

—En ese mismo aceite sofreír también las setas, sacarlas y guardar para después.

—De nuevo en ese aceite dorar la cebolla y el ajo muy picaditos. Y la ñora entera. A fuego medio, hasta que la cebolla esté dorada. Agregar entonces los tomates rallados, agregar sal y pimienta y dejar que pierdan toda el agua.

—Sacar la ñora del sofrito y raspar toda la carne interior, incorporarla de nuevo e integrarla bien.

—Agregar la carne, el chupito de brandy y flambear. Recordad que hay que apagar la campana del horno mientras el fuego quema el alcohol.

—Agregar el arroz y sofreírlo ligeramente antes de mojar con el caldo. Dejar que rompa el hervor y, entonces, bajar un poco el fuego para que siga hirviendo, pero más suave.

—El arroz, depende del tipo, del agua y de la latitud tardará más o menos en cocerse. Arroz redondo y en Ibiza, unos quince minutos. A media cocción incorporar las setas que habíamos reservado y comprobar el punto de sazón, añadiendo lo que sea necesario.

—Apagar el fuego y servir.

El toque gourmet

Añadir al sofrito unos pimientos asados o unos tomates secos.