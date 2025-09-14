La Penya, notas de arquitectura popular y recuerdos

La Penya, entrañable barrio nuestro que hasta los años cincuenta habitab an las gentes de la mar, pescadores y marineros, carpinteros de ribera, calafates, costaleros, gañanes, mozos de cuerda y ganapanes que faenaban en los muelles en la carga y descarga de los motoveleros y el correo de la ‘Tras’, era entonces uno de los ámbitos urbanos más vivos, pintorescos y bulliciosos de la ciudad. La Penya era un mundo especial, con personalidad propia en su paisaje y paisanaje. Lluís Salvador, archiduque de Austria, a finales del siglo XIX ya supo verlo y le dedicó en ‘Las Antiguas Pitiusas’ un buen número de páginas y reveladores grabados, ‘Grup de cases al carrer de sa Penya’, ‘Carrer de sa Sèquia’, ‘Al peu de sa murada’, ‘Entrada del port d’Ibiza, ‘El carreró d’es Gall’, ‘El carrer del Mar’… Y en tiempos más recientes ha sido objeto de historiadores, fotógrafos, pintores, escritores y poetas, entre muchos otros, Macabich, Santiago Rusiñol, Josep Pla, Antonio Colinas, Enrique Fajarnés, Josep Marí… El arquitecto Erwin Broner se enamoró a tal punto de la Penya que le hizo el mayor de los elogios, en ella construyó su casa. Y no me olvido de las entrañables crónicas que de su tejido humano nos ha dejado Marià Serra Planells en el ‘El Pitiús’.

Siendo mi padre carabinero en los muelles, la Penya también fue mi barrio. Durante un tiempo, yo andaba por los 6 o 7 años, mi familia ocupó una pequeña vivienda entre el carrer de la Mare de Déu y el carreró del Gall, en un estrecho pasaje apeldañado que baja a la plaça de sa Drassaneta. Han pasado setenta años y ahora entiendo que aquel mundo no nos sorprendiera por cotidiano y familiar, entonces no nos llamaba la atención. En una Ibiza todavía preturística, desde ‘dentro’ y sin la necesaria perspectiva, no supimos ver la singularidad de la Penya que, mucho después, otros nos hicieron ver. Demasiado tarde. Porque el vaciamiento y la regresión que experimentó el barrio a partir de los años 60 por motivos que no vienen a cuento y que convirtieron el barrio en un gueto enfermo y marginado, ha sido la causa de que luego, hasta hoy, hayamos vivido como si la Penya no existiera. Aunque todos sabemos que la ciudad no se entiende sin ella.

Baltasar Porcel y su isla encantada «A l’esquena de la Marina i al redós de la murada, enfront del moll, hi ha sa Penya, una enlluernadora i fabulosa manifiestació d’arquitectura popular (…) El barri resta idèntic a com el van dibuixar els viatgers de fi de segle. Arrapades a les roques desiguals, les cases han estat edificades segons la necessitat i la possibilitat. Adopten les formes més heterogènies, amb escales exteriors, tallant de cop i volta un carreró, enfilant-se per un pendent i cavalcant una altra casa. Apilotant-se en un revolt, s’aglomeren en una mescladissa blanca i laberíntica –passades i passades de calç, d’un gruix secular-, seguint la funcionalitat, l’utilitarisme més genuí. Els cubistes, pintors i arquitectes, s’hi van embadalir aquí davant, i van llançar internacionalment la fama d’aquesta arquitectura eivissenca, d’un arcaisme de contemporaneïtat rabiosa». Baltasar Porcel, a ‘Les illes encantades’.

En cualquier caso y en tanto no consigamos su total regeneración, lo que no podemos hacer es ignorarla. Necesitamos retener su memoria, recordar cómo era. No desde la nostalgia, ni desde nuestras vivencias inevitablemente subjetivas. Mejor es subrayar los valores que la Penya, ‘en sí misma’, tenía y retiene. Hoy es otra la vida del barrio y son otras sus gentes, pero la Penya es la misma en sus calles, pasajes y casas. Josep Pla nos advirtió de la especulativa y mimética tentación que en su momento tuvieron algunos promotores que quisieron reproducir el barrio fuera de la isla, en lo que -como ocurrió en 1964 cuando se construyó Binibeca en la pedanía menorquina de Sant Lluís-, hubiera sido un parque temático, un mal remedo de nuestro barrio pesquero. La idea fracasó y Pla lo explica así: “La Penya ha estat objecte de moltes imitacions en urbanitzacions que han quedat teatrals, ficticies, d’un decorativisme buit, folklòric i de catàleg. Les coses populars les fa el poble amb una gràcia natural que de vegades és molt fina, aguda i elegant”. Es de lo que aquí queremos hablar, de lo que no ha cambiado, de lo que la Penya ha preservado y es todavía, un extraordinario patrimonio urbano que no valoramos como merece, un formidable arquetipo de la que hemos venido en llamar arquitectura popular mediterránea.

Cuando hablamos de ‘arquitectura ibicenca’, es decir, de la arquitectura vernácula y tradicional de la isla, nos referimos de manera prácticamente exclusiva a las casas antiguas de nuestro medio rural. Pero limitarla a la casa payesa sería un error cuando los parámetros esenciales de esta edilicia popular no se dan únicamente en las casas dispersas y aisladas de nuestros campos. Es fácil constatar que en la isla existen también arquitecturas comunales, populares y mediterráneas que, sin llegar a constituirse como ‘pueblo’ -aunque lo fueran en forma embrionaria-, generan casaments, agrupaciones habitacionales como Balàfia, poblamiento originario y originante del pueblo actual como nos recuerda su adjetivo, Sant Llorenç de Balàfia.

Y si abrimos la mirada en la búsqueda de otras muestras de esta misma arquitectura, comprobamos que también la tenemos en el medio urbano. Y es lógico que sea así. No puede extrañarnos que, con recursos precarios y similares necesidades, fuese en el campo o en la ciudad, ante los mismos problemas de habitación, se llegara a soluciones parecidas. ¿Quién puede negar una auténtica arquitectura mediterránea en la Penya? ¿Quién puede negar esta misma arquitectura en determinados enclaves de Dalt Vila? Pienso en el entorno de la plaça del Sol, el carrer Sant Lluís, Santa Anna, Rosari, Portal Nou, Sant Josep, Santa Faç, Conquista, Escala de Pedra, Sant Rafel, Sant Carles, carreró del Sospir… Se nos acaba la página y no hemos comentado los parámetros que definen estas arquitecturas rabiosamente mediterráneas. Será otro día.

