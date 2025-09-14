La mirada de Joan Costa | ¡Al agua patos!

¡Al agua patos!

¡Al agua patos! / Joan Costa

Un pato se refresca en la fuente del paseo marítimo de Santa Eulària. Este pato no debía encontrar muy de su gusto la temperatura del agua del mar, o tal vez prefería el efecto ducha de los chorros de la fuente del paseo marítimo de Santa Eulària. Lo cierto es que, ajeno a las personas que frecuentaban el paseo marítimo, no dudó en introducirse en la fuente y darse un buen baño. 21/Junio/2025 Islas Baleares. Ibiza.

La catedral en medio del bosque

La catedral en medio del bosque / Joan Costa

Detalle del campanario de la catedral de Santa María en Dalt Vila. El uso del teleobjetivo puede resultar muy útil para abstraer un objeto de su entorno. Con una composición muy precisa del encuadre, conseguí dar la sensación de que la catedral estaba rodeada de la naturaleza, como si en realidad estuviese en medio del bosque. Nunca hay que dejar de buscar encuadres originales para nuestras imágenes que puedan llegar a sorprender al espectador.6/Mayo/2025 Islas Baleares. Ibiza.

La energía del amarillo

La energía del amarillo. / Joan Costa

Detalle de la fachada de un edificio en el casco antiguo de Vila. Los colores, como bien saben los expertos en marketing y publicidad, tienen muchas connotaciones. El rojo simboliza pasión y peligro, el azul, estabilidad y profundidad, el verde, armonía y fertilidad y el amarillo, como el de esta imagen, alegría y energía. Son connotaciones culturales que impactan en nuestro subconsciente sin siquiera darnos cuenta y que habría que tener en cuenta siempre a la hora de tomar una fotografía. 3/Febrero/2025 Islas Baleares. Ibiza.

Patrones que se repiten

Patrones que se repiten / Joan Costa

Detalle del plumero branquial de un espirógrafo en Punta Foradada. Cuando a veces nos falta la inspiración es útil fijarse allí donde existe la repetición de patrones. Con un teleobjetivo se pueden aislar detalles cuyo patrón repetitivo resulta siempre interesante. En esta imagen ayuda además el colorido que presentan las branquias de este nudibranquio meciéndose en la corriente. 1/Mayo/2023 Islas Baleares. Ibiza.

Época de verderoles

Época de verderoles / Joan Costa

Un grupo de verderoles nada en aguas de Illa Murada en Sant Miquel. El final del verano anuncia la llegada de los verderoles. Estos peces son, en realidad, los juveniles de las serviolas y en septiembre es fácil observarlos en cualquier inmersión que hagamos en la isla, pues son muy abundantes, suelen ir en grupo y además son muy curiosos por lo que no dudan en acercarse a los buceadores. A veces es preferible fotografiarlos prescindiendo de la luz de nuestro flash para evitar los reflejos brillantes de sus escamas.11/Septiembre/2023 Islas Baleares. Ibiza.