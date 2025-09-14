Imaginario de Ibiza | El ocaso de Punta Xinxó y el chabolismo vertical

La decadencia no implica una vuelta al pasado; implica una condena al presente (Santiago Kovadloff).

Hace una semana hablábamos de la piscina de la estructura inacabada de Josep Lluís Sert en Cala d’en Serra, como icono de uno de los mayores estropicios que podemos hallar en la costa ibicenca. Por fin, tras medio siglo de espera, parece que por fin será derruido en un plazo más o menos breve de tiempo. Si el mamotreto que inició el arquitecto catalán constituye la gran cicatriz del norte de la isla, la de la mitad sur hay que buscarla en la bahía de Portmany, junto a Punta Xinxó, donde también parece haberse iniciado otra cuenta atrás.

En el mes de mayo, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sant Josep aprobó caducar la licencia de construcción del Hotel Bahía del Mediterráneo, con más de 500 plazas, que se había concedido en 2006. Un primer paso imprescindible para publicar después la orden de derribo, que tal vez pueda hacerse efectiva tras el rosario judicial que se avecina. La crisis económica de 2008 dio al traste con el proyecto cuando sólo se había erigido la estructura desnuda del inmueble y algunos cerramientos con tabiques en el ala este, la más grande, situada junto a la calle Huelva.

El resultado de aquel proyecto fallido es otra enorme mole de hormigón y hierro oxidado, que actualmente da refugio a casi un centenar de personas. La escasa protección que proporcionan sus plantas y columnas representan la única alternativa habitacional que les ofrece la isla, generando en paralelo inseguridades e insalubridades en el vecindario, al menos según lamentan algunos residentes. A diferencia de Can Rova o Can Raspalls, desmantelados en un pasado reciente, vaciar una estructura vertical como la de Punta Xinxó, donde no pueden entrar las excavadoras, se antoja una empresa mucho más difícil. Sin derribo, de hecho, parece una quimera o, como mínimo, el establecimiento de un permanente juego del gato y el ratón, en el que los futuros expulsados irán y vendrán en cuanto quien debe vigilar la propiedad baje la guardia o los recursos.

Cambiar la legislación Resulta sorprendente que los ayuntamientos no dispongan de herramientas más eficaces y rápidas a la hora de poder demoler estructuras inacabadas. La isla entera está salpicada de estas moles arruinadas, que se eternizan en nuestros paisajes, contaminándolos y generando focos de conflictividad. Ciertamente, nuestra legislación es garantista y permite a los incumplidores poner multitud de trabas a las administraciones antes de que estas parcelas puedan recuperar su situación inicial. Sin duda, estas normas deberían de actualizarse para los grandes complejos turísticos y residenciales, y que así promotoras y constructoras deban atenerse a las consecuencias cuando incumplan tan flagrantemente los plazos.

A lo largo de estos años, el hotel inacabado ha protagonizado una sucesión de polémicas. Sus sótanos funcionan como vertedero y siguen repletos de basura, generando olores, plagas y otros problemas. Al enorme impacto visual que implica su presencia en esta zona turística, generando rechazo en quienes se alojan o residen en los edificios aledaños, se suma el hecho de que la propiedad ha ignorado sistemáticamente su obligación de acotar y vigilar la parcela, para evitar que se acceda al inmueble. De forma milagrosa, en esta estructura completamente agujereada y carente de las más elementales medidas de seguridad, no se han producido caídas ni accidentes de gravedad.

De hecho, el inmueble se ha acabado convirtiendo en el patio de juegos de los niños y adolescentes de la zona, que corretean por sus cinco plantas como si fuera un parque infantil, sentándose con los pies colgando en las plataformas más altas, como atestiguan diversas fotografías.

Que no desista el Ayuntamiento en el transcurso de este exasperadamente lento proceso de derribo. Más allá de la estética, la seguridad o la higiene, es una cuestión de respeto y justicia social.

Resulta sorprendente que los ayuntamientos no dispongan de herramientas más eficaces y rápidas a la hora de poder demoler estructuras inacabadas. La isla entera está salpicada de estas moles arruinadas, que se eternizan en nuestros paisajes, contaminándolos y generando focos de conflictividad. Ciertamente, nuestra legislación es garantista y permite a los incumplidores poner multitud de trabas a las administraciones antes de que estas parcelas puedan recuperar su situación inicial. Sin duda, estas normas deberían de actualizarse para los grandes complejos turísticos y residenciales, y que así promotoras y constructoras deban atenerse a las consecuencias cuando incumplan tan flagrantemente los plazos.