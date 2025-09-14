Coses Nostres | La maldición del escorpión rojo

El cabracho —la roja— es un pez tranquilo y hermoso al que encuentras posado sobre el fondo del mar, entre las algas y bajo las cornisas que forman las rocas. Es lo que se conoce como una especie bentónica; no tiene vejiga natatoria (órgano de flotación), por lo que no lo ves nadando en la columna de agua. A menudo, su expresión puede parecerte la de un pez enfadado, pero, al acercarte, su cara parece dulcificarse y te mira con unos preciosos ojos negros en cuyo interior flota una nebulosa. Si te acercas un poco más, te muestra que has llegado a la distancia límite levantando, como un abanico tóxico, las puntas de su aleta dorsal; sus radios espinosos están conectados a glándulas venenosas. Y si te acercas más de lo debido, invadiendo su espacio vital, la roja se aleja con un movimiento tan rápido como inesperado, un salto en horizontal, golpeando el agua con su aleta caudal.

Decisiones de consumo Aunque las medidas de protección que las instituciones adopten para la conservación de especies con elevado valor económico sean tímidas y, por tanto, a menudo insuficientes para frenar y revertir el declive de las poblaciones, las decisiones de los consumidores informados también pueden marcar la diferencia.

La roja (Scorpaena scrofa) es un animal del grupo de los peces escorpión y se distingue de las otras especies presentes en las islas porque tiene barbillones bajo la mandíbula, además de las ramificaciones características sobre los ojos, una peculiaridad que comparte con la también famosa rascassa (S. porcus), que las tiene muy llamativas.

La roja es, por otra parte, un pez que sufre una gran presión pesquera. Convertirse en un valor para la gastronomía puede ser la desgracia de cualquier especie, porque el interés económico será siempre un gran obstáculo para su protección, sea cual sea el estado de sus poblaciones. El caso de la anguila, incluso declarada en peligro de extinción pero que sigue siendo protagonista de ferias gastronómicas, es paradigmático, pero los casos son muchos y variados. Y la roja es un ejemplo muy pitiuso (y muy balear), ya que es un pez que, a pesar de la sobreexplotación, sólo ha recibido de las instituciones tímidas medidas de conservación, como la nueva talla mínima establecida para la captura por parte de la pesca recreativa, que ha pasado de 25 a 30 centímetros. Estos cinco centímetros de diferencia se basan en estudios que han llegado a la conclusión de que la madurez sexual de las hembras se alcanza cuando los ejemplares tienen ya 29 ó 30 centímetros. Por lo tanto, si se permite la pesca de individuos de 25 centímetros, se matan aquellos que aún no se han reproducido.

Del elevado interés económico del cabracho en las islas dan cuenta los datos del Informe Mar Balear (que gestiona la Fundación Marilles), donde puede leerse que, en el año 2021, el pez cuyas capturas generaron más ingresos fue precisamente este, con un valor económico de 1,11 millones de euros (seguido por el pez de San Pedro, con 0,73 millones). Con estos datos, la protección de la especie con medidas realmente valientes resulta más complicada.

