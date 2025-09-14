La Banda Municipal d’Eivissa compleix 100 anys
La banda va néixer al 1925, pero a finals de l’any 1924 s’havia creat l’Escola Municipal de Música
A les 5 del vespre del 5 de desembre de 1925, la corporació municipal de la ciutat es reunia a les cases consistorials a Dalt Vila en sessió extraordinària per aprovar el Reglament de la banda de música, donant-li així caràcter municipal a la nova entitat i dotant-la d’una subvenció, és a dir, finançant-la en part.
Tot i que qui més havia espitjat perquè aquesta banda fos una realitat havia set l’exbatle i aleshores encara regidor Francesc Medina Puig, en el moment de la seua creació era Antoni Juan Castelló qui presidia l’Ajuntament després de la renúncia de Medina a la batlia per problemes de salut l’abril d’aquell mateix any. Acompanyaven a Juan Castelló com a regidors Pere Matutes Noguera (qui anys després, com a diputat a les corts espanyoles faria gestions davant el Ministeri d’Instrucció Pública per aconseguir que l’Escola d’Arts i Oficis d’Eivissa fos una realitat l’any 1935, ara fa 90 anys), Josep Viñas Torres, Eugeni Bonet Riera, Domingo Viñets, Francesc Vilàs Abraham, Vicent Bonet Riera, Miquel Sancho Andrés, Antoni Albert i Nieto i l’esmentat Medina Puig.
Feia ja anys que es parlava de tenir una banda de música pròpia com tenien altres ciutats, però, com qualsevol projecte important, va costar posar-lo en marxa.
Els antecedents. L’Escola Municipal de Música
L’any 1924, sent batle Francesc Medina Puig, l’Ajuntament d’Eivissa havia fundat l’Escola Municipal de Música amb la finalitat principal de formar els futurs integrants de la banda. Així, a la sessió plenària del 16 de juny d’aquell any es varen aprovar els pressuposts municipals ordinaris que incloïen la creació de l’escola tot i no haver-hi una partida específica amb aquest nom: el capítol de despeses d’instrucció pública era de 13.181,87 pessetes. El mateix any, un estanc obria les portes al carrer de sa Sèquia a la Marina (avui carrer d’Emili Pou) la història del qual quedaria lligada temps després a la de la banda a través d’un membre de la família propietària de l’establiment.
Mesos després, el 24 d’octubre, comptant amb la consignació pressupostària necessària i a proposta del regidor Antoni Albert i Nieto, la corporació aprovava per unanimitat el nomenament de Florenci Durany Grau mestre de l’esmentada escola, amb un sou anual de 1.800 pessetes. Durany va prendre possessió el dia 31 i les classes varen començar el 3 de novembre.
Els instruments i el finançament de la banda
Poc després, a començaments de 1925, es creava una Comissió per organitzar activitats amb la finalitat d’aconseguir els sous necessaris per poder comprar els instruments musicals, que havien de costar entre 4.000 i 5.000 pessetes. Per tal de garantir la continuïtat de la nova entitat musical i no dependre únicament de les arques públiques, la Comissió organitzadora de la banda pretenia també constituir un grup de protectors de la mateixa que haurien de fer una aportació mínima d’una pesseta o 50 cèntims.
Per al Carnaval d’aquell any ja es varen començar a organitzar activitats per encetar la recaptació, com ara una estudiantina durant el primer i segon dia de Carnestoltes. Com era habitual cada vegada que s’impulsava un projecte, s’organitzaven rifes i tota classe d’activitats per aconseguir un finançament que l’Ajuntament de la ciutat tot sol no podia assumir.
Per Sant Joan es va instal·lar una tómbola a la plaça de la Constitució a la Marina: tot el que es recaptàs seria per al finançament de la futura banda.
A principi de juliol, quan Medina Puig ja havia set substituït per Antoni Juan Castelló, els instruments embarcaven cap a Eivissa en un veler. Aquells dies, amb l’anunci de la seua imminent arribada, la premsa local tornava a insistir:
«...es de toda necesidad para el exito de las fiestas poder contar con una banda de música ...». (La Voz de Ibiza).
La llavor: la banda militar del batalló de caçadors
L’estiu de 1925, desapareguda ja a Eivissa la banda del batalló de caçadors número 19, després d’haver-se aconseguit l’any anterior prolongar un any la seua presència a l’illa gràcies a les gestions de persones com ara el general de brigada Plàcid Pereira Morante (nomenat fill il·lustre i mort aquell mateix any) i el tinent coronel Salvador Mena Vivern, (nomenat fill adoptiu de la ciutat l’any 1934 per aquest motiu), la premsa local, que havia de sotmetre’s, com arreu de l’Estat, a la censura prèvia que imposava la dictadura de Primo de Rivera, lamentava la manca d’una banda de música:
«El domingo último, el paseo Vara de Rey, no obstante lo animado que estaba, ofrecía un triste aspecto (...) faltaba la música. Las alegres piezas que tocaba la notable e inolvidable banda del Batallón ...» (Diario de Ibiza).
En aquells moments, el músic, militar i compositor Florenci Durany, que abans havia set director de la banda militar del batalló de caçadors (Joan Antoni Torres Planells va escriure la seua veu per a l’Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera), donava ja classe de solfeig a una trentena d’alumnes de l’escola municipal.
El Reglament
Finalment, després de mesos d’anuncis i gestions, el 5 de desembre de 1925 l’Ajuntament d’Eivissa aprovava per unanimitat el Reglament pel qual s’havia de regir la banda acabada de crear. Estava integrat per onze punts, cadascun dels quals abordava diversos aspectes com ara el sou, l’uniforme, els compromisos amb l’Ajuntament de Vila i els forans, etc:
1. Constituïda la banda de la ciutat formada per músics instruïts a l’escola municipal de música creada per a tal finalitat, s’havia de satisfer mensualment els músics una mitjana de 15 pessetes per a cada un, quedant facultat el director per distribuir-les com consideràs.
La banda havia d’estar integrada per no menys de 15 músics i 25 com a màxim.
2. La banda es comprometia a fer un concert públic al passeig de s’Alamera tots els diumenges i festius, excepte 4 o 5 dies a l’any que coincidissin amb les festes a les parròquies fora Vila i pobles de l’illa on anàs contractada. La duració dels concerts havia de ser com a mínim d’una hora i mitja i s’havien d’interpretar cinc o sis peces.
A més, la banda havia d’acompanyar les processons del Corpus i de Sant Ciríac i assistir a tots els actes oficials en els quals fos present la corporació municipal, si aquesta ho considerava convenient.
3. Durant els primers mesos la banda s’havia de fer amb un repertori i mentrestant tocaria només cada dos diumenges.
Una vegada complides les seues obligacions amb l’Ajuntament d’Eivissa la banda tenia llibertat per contractar altres concerts «para amenizar cuantos actos tenga por conveniente celebrar ...» sempre d’acord amb el seu propi reglament interior, que havia de ser aprovat també per l’Ajuntament.
4. L’Ajuntament estava obligat a pagar el vestuari oficial tant del director com dels músics, del qual havien de tenir cura i els hi havia de durar com a mínim tres anys. Fins que no passassin aquests tres anys no tenien dret a demanar nous vestits. Només podien fer-los servir quan actuàs la banda reunida.
5. L’instrumental havia d’estar guardat al domicili oficial de la banda o a un local designat per a tal fi i no es podia traure sense autorització del director. La clau del local l’havia de guardar el director a ca seua.
6. Quan es produís una vacant, s’havia de cobrir anunciant-la amb un escrit oficial penjat a la porta de la seu oficial, fent constar categoria, retribució i instruments que corresponguessin a la plaça. La podia sol·licitar qui volgués. Els candidats havien de llegir el Reglament i si hi estaven d’acord se’ls consideraria aspirants a l’esmentada plaça a la qual s’accediria per concurs. El tribunal l’integrarien el director i tres músics designats per ell.
7. Les vacants de músics de tercera es donarien als estudiants més destacats a proposta del director.
8. Es facultava el director perquè imposàs les multes i correccions que consideràs convenients, a fi d’aconseguir el més exacte compliment de les obligacions de totes les persones que integraven la banda.
9. L’Ajuntament de Vila admetia d’entrada que la consignació per pagar els músics era clarament insuficient i la Corporació es comprometia a augmentar-la tan aviat la situació econòmica ho permetés per dotar a un element «tan important element de cultura», que era el mateix que dir ja ho veurem perquè les dificultats pressupostàries eren una constant.
10. Els 25 instruments amb els quals comptava la banda passaven a ser de l’Ajuntament i aquest s’obligava a abonar el que faltava per completar el pagament d’aquests.
11. La Comissió municipal permanent vigilaria l’exacte compliment del Reglament.
El primer concert
Després de l’aprovació del Reglament s’esperava que la banda oferís un concert inaugural al teatre Pereira tan aviat arribassin els uniformes. Des de la premsa local es recomanava la implicació de tots els ajuntaments de l’illa a canvi de celebrar concerts en les seues respectives festes patronals.
Així, com ja s’havia fet a començaments d’any per poder comprar els instruments necessaris per als músics, a final d’any es va iniciar una nova col·lecta, en aquest cas per comprar una batuta al director de la banda, Florenci Durany.
El concert de presentació va ser el dissabte 19 de desembre al teatre Pereira. En un primer moment s’havia previst celebrar-lo el 8 de desembre, dia de la Puríssima, però els vestits no varen arribar fins al divendres 18, en el vapor correu d’aquella nit, només unes hores abans de la primera gala. L’uniforme dels músics consistia en una guerrera i uns calçons de color gris i tots portaven un distintiu a la solapa.
Així, arribà el dissabte 19 i a les set del vespre la banda es va reunir a l’Ajuntament i va tocar dos peces. D’allí els músics es dirigiren a la casa del batle Antoni Juan Castelló per oferir-li una serenata. Estava casat amb Joana Riera i era pare de dos fills, Josep i Margalida. El cap de la corporació va obsequiar els músics amb dolços i licors. D’allí marxaren cap a les 20.30 hores al Pereira, passant pel Rastrillo. En arribar a la plaça de la Constitució de la Marina la comitiva es va trobar amb una gentada que els esperava i va seguir la banda fins al teatre. Algunes de les autoritats presents eren: el delegat governatiu, el batle, el secretari de la corporació i la major part dels regidors. L’aforament va ser complet.
Començat l’acte, el membre més jove de la banda, Joan Planells Roig, va dirigir unes paraules a la concurrència. El repertori d’aquell primer concert va ser el següent:
1. ‘Beni. Marcha mora’. De R. Aduà.
-‘Dumka Shimmy’. De Florenci Durany (el director de la banda i compositor)
-‘La canción del Olvido’. Fantasía. De J. Serrano
2. Després estrena d’una pel·lícula en quatre parts.
3. ‘Lloriqueando’. One step. De Florenci Durany
La funció acabaria amb la jota ‘La Ibicenca’, també de Florenci Durany «dedicada a las Sras. Y señoritas de esta localidad» (Diario de Ibiza).
L’endemà, diumenge 20, la banda tornaria a tocar al passeig de s’Alamera de les onze del matí a la una del migdia. Varen tocar també davant la casa de Manuel Martínez Guillén, delegat governatiu, que vivia al passeig, qui també va complimentar els músics amb un aperitiu. Després la banda va fer una cercavila.
Les primeres actuacions
Durant un temps, el grup va assajar en els baixos de l’hotel Espanya, davant el port, i va començar a participar i protagonitzar qualsevol activitat lúdica o acte públic, fos civil o religiós. Així, per Cap d’Any, el Casino de Ibiza va organitzar al teatre Pereira, anomenat el Coliseu d’Eivissa, per als seus socis i familiars, l’habitual festa de la nit de Cap d’Any, anunciada a la premsa com a ‘Baile de la uva’, que estaria amenitzada per la nova entitat musical. Prèviament, s’havien sortejat les llotges i seients del teatre entre la gent que hi volia assistir. El raïm que es prendrien els assistents havia d’arribar de València en vaixell. La festa havia de començar a les nou de la nit, però abans, a les vuit i mitja, la banda oferiria un petit concert a la seu del Casino.
L’endemà divendres, dia de Cap d’Any, el grup va tornar a tocar al passeig de s’Alamera amb el següent repertori:
-‘Mi capitán’. Pasodoble. De Florenci Durany
-‘Chorrero’. Vals-jota. De Durany també
-‘Java moderna. De V. Pastallé
-‘Tortuoso’. Tango. De Durany
-‘Tony’. Foxtrot. D’A. Cada.
El diumenge 3 tornaren a repetir actuació.
A final de mes es parlava ja d’organitzar una rua per Carnestoltes amb la participació de la banda recentment creada.
Victorí Planells
Cinc anys després de la posada en marxa de la banda, Florenci Durany va ser substituït pel músic i compositor eivissenc Joan Gamisans Arabí.
Ja en la dècada següent, primer de manera interina i després ja en propietat, assumí la direcció Victorí Planells Roig, qui fou nomenat director en propietat per concurs el 13 de gener de 1947, prenent possessió el dia 15, tot i que ja exercia el càrrec de manera interina des de 1943.
Set anys després, a començament de 1954, Don Victorí formava part del Cos tècnic de directors de bandes de música civils per haver-hi ingressat poc abans dins la segona categoria de directors de banda de música civils, segons relació publicada per la Direcció General d’Administració Local en el BOE del 12 de febrer de 1954. Trenta anys després de la seua creació, l’Escola Municipal de Música continuava la seua activitat i la banda encara constava com a ‘subvencionada’, és a dir, encara no era de titularitat estrictament municipal.
Multes i premis
El règim disciplinari de l’entitat era estricte. Qualsevol incompliment de les normes o la manca de disciplina era castigat amb multes. En els anys 50, a proposta del director, es va obrir un compte corrent a la Caixa de Pensions on s’ingressarien 1.000 pessetes del fons de la banda a més de l’import de les multes que s’imposassin als músics per faltes de règim interior. Per contra, a càrrec d’aquest fons es podrien pagar gratificacions especials als músics que ho meresquessin, com ara per edat o per impossibilitat de continuar tocant, prèvia proposta del director.
Polèmica entre els comerciants de les andanes i els de s’Alamera
L’any 1953 es va produir una polèmica entre els comerciants de les andanes del port i els del passeig de s’Alamera a causa de les actuacions de la banda de música. Tot havia començat el dimecres 17 de juny, quan es va reunir la Comissió permanent de l’Ajuntament presidida pel batle accidental Josep Maria Mañá de Angulo acompanyat del tinent de batle Bartomeu Prats. Alguns dels acords d’aquella sessió varen ser aprovar els pressuposts de les obres de la Peixateria, els urinaris del Rastrillo i l’escorxador; demanar pressupost per a una porta nova per a la Peixateria; instal·lar una font a la plaça del Regent Gotarredona a Dalt Vila i una altra darrera la Peixateria a la Marina; donar compte de la petició de l’empresa Abel Matutes Torres SA d’augmentar les tarifes de la llum o comprar un cavall en lloc d’una mula per al servei de transport d’obres. Però també es va donar compte d’una proposta dels propietaris de bars i cafès de s’Alamera perquè els concerts d’estiu que se celebraven habitualment a la zona del port es fessin també al passeig com la resta de l’any.
El 20 de juny, representants del Casino des moll, del bar Bahia, del cafè Picó, dels quioscos Ribereño i Pitiüso, etc, varen adreçar una carta a l’Ajuntament, que va tenir entrada el dia 22 on demanaven que es mantingués l’acord de fer els vuit o deu concerts dels mesos d’estiu a les andanes del port perquè:
«... de adoptarse tal acuerdo, ademas de ir contra la costumbre, seria altamente perjudicial para los que suscriben, que como industriales y vecinos, contribuyen al levantamiento de las cargas del municipio y por tanto a la subvención de dicha Banda.».
L’endemà, Diario de Ibiza publicava a la secció ‘Cartes al Director’ un escrit en el mateix sentit signat per MOLL on entre altres coses deia:
«Nos extrañó muchísimo que pueda haber señores tan egoistas que después de tener la citada Banda Municipal 10 meses del año en sus dominios, aún quieran para ellos los ocho o diez conciertos que da en el muelle (...) ¿Acaso los tributos que pagan los del Muelle no son los mismos que pagan ellos? ...».
La Comissió permanent va decidir passar l’escrit al plenari de l’Ajuntament per tal que resolgués. La sessió es va celebrar el 2 de juliol en segona convocatòria. Presidida pel batle Antoni Guasch Juan, assistiren el tinent de batle Manuel Sorà Bonet i els regidors Amancio Gotarredona Oliver, Joan Marí Reynés, Josep Bufí Torres, Pere Escandell Ferragut i Joan Costa Torres.
A la reunió es va aprovar, amb l’abstenció de Manuel Sorà, mantenir l’acord que la banda de música fes els concerts d’estiu al moll. Amanci Gotarredona va demanar si allò era legal, la qual cosa confirmà el secretari municipal Luís Souvirón Moreno.
La segona etapa de la banda
Passà el temps i a principi de la dècada dels 80, Eivissa es va quedar sense banda municipal. Després d’uns anys, a final de 1986, sent batle Adolfo Villalonga i a proposta de l’associació Pro Música, presidida per Joan Antoni Torres Planells, l’Ajuntament d’Eivissa aprovava la creació del Patronat Municipal de Música, que començaria a caminar en la següent legislatura, sent batle Enric Mayans (1987-1989).
Poc després, amb Enric Fajarnés com a alcalde, Manuel Ramon Mas va ser nomenat nou director i seixanta-cinc anys després d’aquell 1925, la banda de la ciutat oferia un concert a l’Auditori del Casino, com a presentació de la nova etapa. Era el 29 de desembre de 1990. Però aquesta és ja una altra part de la història.
