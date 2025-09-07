Memoria de la isla | 1930-1950: el desencanto de la mujer

En términos generales, la situación de la mujer en nuestras islas en las dos últimas centurias, siendo muy distinta en la ciudad y en el campo, se mantiene sin apenas cambios en los modos del Viejo Mundo hasta los años 60, cuando el turismo masivo trastoca el antiguo vivir, impone el uniformismo de la globalización y nada vuelve a ser como había sido. El intento de la Segunda República instaurada en 1931 de mejorar la condición de la mujer queda en agua de borrajas. El franquismo deroga las leyes republicanas y la situación de la mujer vuele a ser denigrante. Pero no adelantemos acontecimientos y repasemos el contexto de aquellos años. A principio de los años 30, nuestras islas vivían una discreta pero esperanzadora modernización.

A las modestas fondas que acomodaron a los primeros viajeros, Comercio, Marina, Esmeralda, Miramar, etc., se suman los primeros hoteles, el Gran Hotel (después Montesol), el Hotel España, el Buenavista, el Portmany, Isla Blanca, Ses Savines, etc. A Ibiza llega el teléfono, los Rayos X, se construye el Colegio de La Consolación y la Graduada, se instalan el Crédito Balear y la Caja de Pensiones, se mejoran las carreteras, se inaugura el Club Náutico, se canaliza el agua en la Marina y parte de Dalt Vila, se inicia el asfaltado de calles, se constituye el Fomento de Turismo, se inicia la planificación del Ensanche, se mejora el alcantarillado, se proyectan edificios para la Escuela de Artes y Oficios y el Museo Arqueológico, se draga el puerto y están en funcionamiento la Fábrica de tejidos de punto de Can Ventosa, la de Licores Marí Mayans y la de jabones d’en Perico Vilàs, (es Saboner), meritoria saga familiar que fabricaba jabones desde mediados del s. XIX. Y a todo esto, un turismo incipiente anima al personal y ya se habla de promocionarlo incluso en invierno: «Las condiciones climatológicas de la isla, los espléndidos días de sol que disfrutamos en invierno, principalmente durante las llamadas minves, las encalmadas de Enero, nos permiten propagar el nombre de la isla como una inmejorable estación de invierno» (Diario de Ibiza, 4.10.1934).

Todas aquellas mejoras se ven truncadas por la crisis económica europea que provoca el desplome del comercio, conflictos sociales y una situación política compleja que afecta sobre todo a la ciudad, donde la declaración de la II República se vive con incertidumbre. Las leyes republicanas mejoran sensiblemente la situación de la mujer, se proclama la igualdad entre los sexos, se aprueba la ley de divorcio, el derecho al aborto y el matrimonio civil, se logra el derecho a voto de la mujer que puede acceder a cargos públicos. Pero después, con la incivilizada Guerra Civil y la dictadura que sigue, la mujer, suprimidas las leyes republicanas, se ve devuelta a su viejo rol de abnegada ama de casa y madre de familia, a poder ser numerosa. Se penaliza, incluso, el trabajo femenino. Y como al régimen fascista no le interesa tener en contra a más del 50 % de la población, promueve movimientos como la Sección Femenina de la Falange y al alimón con la Iglesia, Mujeres de Acción Católica.

La idea es catequizar a la mujer, exigirle paciencia, sacrificio, resignación y obediencia. Una ideologización en toda regla que deja a la mujer en una situación marginal y vejatoria. Basta hojear el Diario de Ibiza a partir de 1939 para ver que el nacionalcatolicismo impone su casposo talante. Los cines proyectan ‘Sin novedad en el Alcázar’, ‘A mí la Legión’, ‘El Santuario no se rinde’ y ‘Raza’, película con un guion en el que el propio Franco mete la mano. La Falange Española ocupa muchos días la primera página del Diario, nos visita el nuncio del Papa, se construye el monumento al Sagrado Corazón, se dictan bandos de moralidad y la isla no vuelve a conocer un fenómeno como el de Can Ventosa, fábrica en la que habían trabajado 115 mujeres y que fue sede del movimiento sindical femenino que registró una sonada huelga, ‘la rebelión de las hilanderas’. Las ‘Normas de Modestia Cristiana’ publicadas en estos papeles y firmados por el Arzobispo de Mallorca resumen la situación: «Los vestidos no deben señalar las formas del cuerpo y no es tolerable que lleguen sólo hasta las rodillas. El escote es pecaminoso por su deshonesta intención y por el escándalo que provoca. Va contra la modestia la manga corta que no cubre el brazo, no llevar medias, llevar vestidos transparentes o con calados en las partes que deben cubrirse. Las jóvenes no deben permitirse familiaridades impropias mientras no están unidas por el sacramento del matrimonio. Es peligroso que los no casados vayan del brazo y es exponerse al pecado acudir a bailes modernos. Los niños no deben llevar los muslos desnudos. Al templo se irá con mangas largas, medias, vestidos que cubran las piernas, sin escotes ni transparencias. Es de gran peligro, y los padres pecan si consienten que un joven y una joven vayan solos al cine y a lugares apartados» (Diario de Ibiza, 25.07.1944).