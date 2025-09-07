Turisme
Els primers suecs seduïts per Eivissa
Tota una sèrie d’artistes suecs descobriren Eivissa a meitat dels anys 50 del segle XX i alguns establiren una intensa relació amb l’illa, que retrataren a les seues obres
Dos territoris tan apartats com són les illes Pitiusas i Suècia tenen unes relacions molt estretes des de fa segles, vegem algunes de les coses que uneixen aquestos dos pobles.
Dels artistes holandesos que varen viure a Eivissa a final de la dècada dels cinquanta i començament dels seixanta, hem tengut grans treballs que han deixat constància de la seua estada a les Pitiüses. Recordem el treball de Felip Lorda publicat a la revista Insula, amb el títol d’Ibicencalia.
Amb els artistes suecs no hem tengut tanta sort, però són també interessants les relacions d’aquestos intel·lectuals i les Pitiüses.
Les primeres relacions
Els normands, escandinaus de l’època altmedieval, tengueren el seu protagonisme en els atacs que patí Formentera en els segles IX i XII, saquejos comesos en el seu trànsit cap a la Mediterrània oriental, fets que han donat matèria literària ben interessant.
Fa molts anys que mariners eivissencs navegaren en les grans companyies navilieres sueques, que apreciaven les qualitats dels nostres mariners. L’enyorat amic Nito Verdera sempre recordava que va navegar en companyies d’aquest país. També un nombre important de formenterers han tripulat embarcacions sueques.
El polític eivissenc Antoni Palau de Mesa (1823-1887), que representà el districte de les Pitiüses en nou legislatures i que fou un incansable viatger, que va recórrer Europa de cap a cap i que assistí a la inauguració del canal de Suez; entre moltes altres distincions, tenia la Gran Creu de l’Estrella Polar de Suècia.
El 1882 naufragà a la zona des Trucadors el bric suec ‘Adolf’. En el salvament de la tripulació hi tengué una decidida actuació el notari Narcís Puget i Sentí; excel·lent nadador que també va intervenir en altres salvaments. Aquest vaixell venia a carregar sal o bé anava de pas? Les cròniques no en diuen res, però el cert és que Suècia era un dels bons clients de la sal de les Pitiüses. Aquest naufragi ha quedat enregistrat com a topònim d’una zona des Trucadors on passà aquest succeït. El naufragi va fer que es creàs una estació de salvament marítim a Eivissa.
Arriben els intel·lectuals suecs
Però quan Eivissa passà a ser coneguda pels intel·lectuals suecs fou a partir dels anys cinquanta del segle XX. La manera com descobriren les nostres illes sembla que fou d’una manera casual i un dels primers pintors que arribaren a Eivissa fou el pintor i escriptor Classe Campbell (Gotemburg 1910-Jönköping 1987) que va manifestar en una entrevista que li feren a Diario de Ibiza a començament de 1953, que havia vengut a l’illa esperonat per la curiositat que li havia produït la lectura de la novel·la basada en fets reals, d’Elliot Paul, ‘La vida y la muerte de un pueblo español’, obra que transcorre al poble de Santa Eulària des Riu: narra els feliços primers anys trenta i, la seua contraposició, la Guerra Civil Espanyola. Publicada en anglès el 1937. A l’any següent ja en sortí una edició en suec i el 1947, sortí la versió en llengua noruega. Sembla que fou el primer llibre que es publicà sobre la contesa espanyola, fins i tot es publicà abans de la famosa obra d’Ernest Hemingway ‘Per qui doblen les campanes’ (1940). La novel·la de Paul duia un subtítol ben explícit ‘Una cultura illenca troba el present’. Aquesta edició degué ser la que va llegir Campbell i el que sorprèn és que a la gasetilla de Diario de Ibiza sortís explícitament l’obra i l’autor ja que ambdós eren les autèntiques bèsties negres del franquisme i aquesta obra fou taxativament prohibida pel règim; haguérem d’esperar a la darreria de 2005 per tenir una edició en castellà. Sembla que una vegada mort Franco, els problemes amb els drets d’autor endarreriren la publicació de l’edició. Els nord-americans són molt estrictes amb aquestos drets.
L’exemple de Classe Campbell fou seguit per un grup nombrós d’intel·lectuals de la mateixa nacionalitat. Aquesta colla d’artistes i escriptors suecs a l’Eivissa dels anys cinquanta mostren una societat illenca encara ancorada en la tradició que contrasta amb la visió més liberal que tenien aquestos personatges escandinaus i d’idees més bé avançades, tenien un magnetisme per l’obra d’Elliot Paul. Es diu que en aquells llunyans anys cinquanta, eren més de seixanta els pintors i literats escandinaus que residien a les Pitiüses. Cal apuntar que, a més de la novel·la d’Elliot Paul, aquestos suecs vengueren atrets pel baix nivell de vida d’Eivissa, que els permetia viure amb molt pocs diners i gaudir d’un clima mediterrani i un indret tranquil on poder treballar.
La implicació dels pintors en la societat eivissenca
A començament dels anys cinquanta, hi hagué una notícia que colpí la societat eivissenca, un infant de Sant Mateu d’Albarca va morir ofegat en ingerir de manera accidental un garroví que, a pesar dels intents mèdics, no aconseguiren poder treure de la gargamella de l’al·lot. Es deia que no es disponia del material mèdic escaient a l’illa.
La implicació d’aquestos artistes amb la societat eivissenca es demostra quan es proposaren realitzar el setembre de 1953 una exposició col·lectiva de temàtica pitiüsa a l’Acadèmia de Belles Arts d’Estocolm. L’import de les vendes el destinaren a la compra de material sanitari i quirúrgic per al nou hospital insular que s’estava acabant a l’avinguda d’Espanya, on avui s’aixeca l’edifici del Consell Insular. En aquells moments l’hospital es trobava pendent de trasllat des de Dalt Vila, on es trobava el vell hospital que a final de segle XVIII havien aixecat els il·lustrats i que no reunia ninguna de les condicions d’un hospital modern. La primera pedra de l’Hospital Provincial es posà el 1946, sobre un solar de 3.600 m2. El solar va ser pagat per tots els ajuntaments pitiüsos de manera proporcional al nombre d’habitants que tenien. La Diputació de Balears va pagar l’edifici, amb un cost d’un poc més de dos milions de pessetes. Després de moltes vicissituds, es va inaugurar el 6 d’agost de 1955, amb una capacitat d’uns cent llits.
L’exposició a Estocolm fou un autèntic èxit, ja que es varen vendre totes les obres. L’organitzador de l’exposició fou el pintor Axel W. Ekelund (1919-1989), que en aquells moments residia a Eivissa. Sembla que la idea li fou suggerida pel metge Pere Juan Basilio Campanitx, que era bon amic de l’artista i en aquells moments era el metge de la Creu Roja eivissenca. Ekelund va fer la recollida de bona part de les obres i les traslladà a Estocolm. A més dels suecs, també hi participaren vuit artistes més d’altres nacionalitats. En total foren seixanta els pintors i escultors que participaren en l’exposició.
El resultat econòmic de l’exposició fou realment important. 7.000 corones sueques que al canvi eren unes 50.000 pessetes d’aquella època. La Creu Roja sueca, per mitjà del cap del departament de relacions exteriors de comitè central, fou qui es posà en contacte amb Juan Basilio per comunicar-li l’èxit i que trametia un catàleg d’aparells mèdics per tal que aquest i el cirurgià de l’Hospital d’Eivissa, el metge Pedro de Alcántara Martínez escollissin el material que considerassin més necessari i la Creu Roja sueca el compraria i faria arribar a Eivissa l’equipament.
Literats suecs a les Pitiusas
També residí cap a 1956 a Eivissa Lasse Sörderberg, poeta i traductor, que va publicar un llibre de memòries ‘En vinter pa Ibiza’ (‘Un hivern a Ibiza’, 2008), títol que evoca l’Hivern a Mallorca’ de George Sand. L’obra recull l’amistat amb diversos artistes i escriptors que va conèixer a la nostra illa. Sörderberg, a més de l’obra eivissenca, va destacar per difondre l’obra de poetes de llengua castellana a Escandinàvia, com García Lorca, Pablo Neruda o Jorge L. Borges.
Anualment i des de 1953, visitava Eivissa el novel·lista Sven Wernström , que publicà una obra sobre el període previ a la visita del general Franco a Eivissa el 1955.
Suecs a Formentera
Vicent Ferrer Mayans Morna apunta que a la venda de ses Roques, del poble de Sant Ferran, a més d’obres arquitectòniques resenyables com les de l’arquitecte Henri Quillé (Casa Erró i Casa Fedelli, as Carnatge) també és destacable la casa-museu del suec Rolf Stenberg, a la barda de ses Roques, entrenador olímpic, arqueòleg aficionat i galerista, que convertí la casa tradicional de ca na Simoneta i les seues construccions auxiliars en una exposició permanent que mostrava peces d’artesania d’arreu del món, també de Formentera; obres d’art d’artistes d’origen divers que havien establert la seua residència a Formentera en aquells anys previs al turisme de masses. Aquest ciutadà organitzava visites guiades per als escolars del poble. També l’amic i company d’aquestes pàgines, Miguel Ángel González ha evocat alguna vegada l’amistat que tengué amb Stenberg durant les vacances estivals, que juntament amb la seua esposa Glòria, passaven a la Fonda Pepe, i el definia com un solitari paradoxalment extravertit, ja que, en algun moment, li agradava parlar de tot fins a altes hores de la nit. González recordava la seua casa sobre un terreny pedregós i voltada de figueres d’indi i que convertí en una galeria d’art.
També era sueca Lena Donner, que arribà a Formentera el 1964 i més endavant s’hi instal·là definitivament i començà una obra tèxtil ben interessant, realitzada amb un teler manual; formà part del grup d’artesans que crearen la Fira d’Art i d’Artesania de la Mola.
Altres artistes suecs
Entre altres artistes suecs que han tengut relació amb les Pitiüses, i sense voler ser exhaustius, hem d’apuntar el pintor Bertil Sjöberg, nascut a Malmö el 1914 i que formà part del grup artístic Ibiza 59. Lili Lund, també nascuda a Estocolm el 1914, pintora, que va residir a Eivissa des de 1953 fins a les darreries dels anys vuitanta. No era suec, però hi va viure bona part de la seua vida, l’escriptor alemany Jonny G. Rieger (1908-1985), que s’exilià d’Alemanya a causa de l’ascens del nazisme al seu país. Va venir a Eivissa molt abans que la resta, ja que el 1948 publicava a Suïssa el llibre ‘Reisefieber’ (‘Febre de viatjar’) amb notícies de diversos viatges que realitzà al llarg del món i que acaba amb un capítol dedicat a Eivissa. En ell, premonitori, invita al lector a conèixer l’illa abans que sigui ocupada pels turistes. Annakarin Svedberg (Halmstad, 1934) va residir a Eivissa, concretament a la barriada de Can Sifre, a començament dels anys seixanta, la vida, els costums dels seus vesins, ho deixà escrit en el llibre ‘La bona vida’ (1963). També per aquells anys cinquanta hi residiren altres artistes com B. Ossler, Kjell Leander Engström i el seu bessó Tord, (aquí cal dir que Kjell va vendre el que tal vegada fou el quadre més car de l’exposició, de 1953, valorat en 500 corones), Stunne Johannson, Rune Johannow, Anders Alfelt, Mats Anderson i Batle Sahlin. Aquestos són alguns dels noms que he trobat i que caldria aprofundir en la seua obra pitiüsa.
Una nota lleugera
En aquestos anys l’hotel El Corsario era un establiment hoteler amb gran vida social i artística. Allotjà personatges com Errol Flynn, Aristòtil Onassis… i també el príncep de Suècia Bertil, conegut com el príncep esportista per la seua afició a les motocicletes. Durant la seua estada a Eivissa també freqüentà el restaurant Royalty de Santa Eulària des Riu, regentat per Joan Canals Serra, que era el millor restaurant de l’illa en aquella època i que havia obert el 1933. Els amfitrions foren el propietari de El Corsario, René Fonjallaz i un personatge misteriós, Henry de Vilmorin. Bertil va venir a bord del seu iot, ‘Morandis’. Era fill del rei Gustau Adolf i sempre fou el segon en la línia successòria sueca.
