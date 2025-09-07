Los días contados de la piscina de Cala d’en Serra

La verdad siempre resplandece al final, cuando ya se ha ido todo el mundo Julio Cerón

Salvo por el filo marino que sobrevuela el murete de piedra viva, enteramente pintarrajeado, que circunda la ruinosa piscina, cuesta imaginar que a los pies de la estructura inacabada de Cala d’en Serra pueda existir una costa paradisíaca. El viejo sueño del arquitecto catalán Josep Lluís Sert (1902-1983), que, paradójicamente, pretendía convertir aquel inmueble en un hotel sin afán de lucro destinado al descanso de artistas, creadores y jóvenes interesados en la cultura y la naturaleza, acabó siendo una pesadilla. Así lo vería, sin duda, el propio proyectista si hoy levantara la cabeza, y así lo observa cualquier turista o residente que se acerca a esta idílica orilla norteña rodeada de vegetación y se topa con tan tremenda mácula en el paisaje.

Al principio de esta temporada, sin embargo, se produjo la aprobación, por parte del Consell Insular de Ibiza, de la adjudicación del proyecto para demoler la ruina. Si los plazos se cumplen y no surgen demoras inesperadas, este esqueleto de bloques, acero oxidado y hormigón desaparecerá en un corto periodo de tiempo y con él uno de los mayores desastres paisajísticos de cuantos devalúan la costa ibicenca. Que Cala d’en Serra recupere el estatus de playa virgen será una de esas extrañas excepciones en que la naturaleza gana la partida.

El edificio comenzó a construirse al principio de la década de los setenta y, en 1975, le fue otorgada licencia municipal para una superficie de 12.000 metros cuadrados. Ya iniciadas las obras y con buena parte de la estructura terminada, el proyecto quedó paralizado y la muerte de Sert, que descansa en el cementerio de Jesús, supuso la puntilla. Tras décadas de abandono, el Ayuntamiento de Sant Joan quiso convertirlo en un centro de talasoterapia y años más tarde, en 2017, un estudio belga de arquitectos pretendió transformarlo en un alojamiento de lujo con baños termales.

Su demolición tampoco ha estado exenta de polémicas. En los tiempos en que el socialista Francesc Antich presidía el Govern balear, se propuso derribarlo con fondos de la ecotasa, pero la oposición se negó al considerar que no debía destruirse una obra de Sert. Unos años después, en 2016, el Ayuntamiento rectificó y solicitó que se derrumbara con cargo al nuevo Impuesto de Turismo Sostenible. De momento, el proyecto se sufragará con fondos proporcionados por esta tasa turística.

La imagen de la piscina del complejo, que pronto desaparecerá, constituye una insólita metáfora de la degradación que impregna todo el conjunto. Nunca llegó a albergar otra agua que la de lluvia, que ha ido acumulándose y evaporándose en su interior a lo largo de los años. Hierbas y matorrales han proliferado en sus esquinas y hasta las raíces de los pinos han atravesado el hormigón de la terraza que la rodea, en su mismo borde, agrietándola y facilitando que toda clase de maleza se abra camino. Sus muros, asimismo, hace ya mucho que se convirtieron en lienzo para grafiteros, que sí encontraron en Cala d’en Serra su paraíso anhelado, con una interminable sucesión de paredes que llenar.

Una postal, en definitiva, que resume más de medio siglo de decadencia y a la que, por una vez, parece que se le pondrá remedio. Cabe esperar que las autoridades, una vez se derriben forjados, columnas y cimientos, devuelvan por completo esta superficie a su estado natural y permitan que la naturaleza siga su curso. Quizás, dentro de unos años, sea como si nunca hubiese existido.

Arte urbano en la ruina En los últimos años, Cala d’en Serra se ha convertido en un caótico museo de arte urbano. Numerosos artistas del espray han desplegado en sus plantas repletas de boquetes una impresionante colección de murales. La mayoría no son más que simples firmas y garabatos, pero entre ellos pueden hallarse verdaderas obras de arte, que también morirán con el edificio.

Xescu Prats es cofundador de www.ibiza5sentidos.es, portal que recopila los rincones de la isla más auténticos, vinculados al pasado y la tradición de Eivissa