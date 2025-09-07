Coses Nostres | La hija purpurina de Thord de Höfdi

Asignar nombres a las especies también podría considerarse un arte. Y el nombre científico de la babosa de mar Thuridilla hopei es una interesante y sorprendente combinación de un personaje posiblemente imaginario y otro real. Para empezar, el nombre del género —un grupo numeroso— hace referencia a Thurida, hija de Thord de Höfdi, que forman parte los dos de una de las sagas islandesas, la saga de Glúmur el Asesino. Estas sagas, consideradas las más antiguas expresiones literarias del país nórdico, relatan la historia y reflejan la cultura y los conflictos desde que la isla fue colonizada, pero no necesariamente son reales. El opistobranquio Thuridilla hopei es endémico del Mediterráneo —y puede verse ocasionalmente en los fondos marinos de Ibiza y Formentera—, así que poca relación tiene con los vikingos. De hecho la mayor parte de las poco más de veinte especies que conforman este género de babosas de mar son habitantes de aguas tropicales o templadas. Respecto al nombre de la especie, hopei, es un homenaje al reverendo Frederick William Hope, un rico y famoso entomólogo aficionado que instauró la cátedra Hope en Oxford y que publicó, en 1851 y como toda incursión en el ámbito marino, un catálogo de crustáceos del Mediterráneo, con lo que aquí el nombre cobra sentido con la conexión mediterránea. Estos datos etimológicos pueden leerse en la página opistobranquis.info (OPK opistobranquis), en la que el biólogo Manuel Ballesteros y sus colaboradores ofrecen mucha y muy variada información sobre estos invertebrados marinos.

Thuridilla hopei no es una de las especies de babosas de mar más frecuentes de las islas, pero su presencia no es rara y su irisado colorido no pasa desapercibido al ojo humano; las líneas de azul intenso que muestra en el cuerpo y el celeste de sus rinóforos (los cuernos) parecen de purpurina. Destacan asimismo el violeta oscuro de fondo, las bandas de color mostaza brillante, combinadas con otras de un amarillo pálido, y la V que, como una gaviota blanca, tiene dibujada en la cabeza. Esta coloración puede variar entre ejemplares y hay estudios que señalan que esta babosa multicolor muestra patrones de coloración algo distintos según la profundidad en la que habite. Suelen encontrarse ramoneando sobre las algas, a más de diez metros de profundidad y hasta los 30 metros, aunque también pueden encontrarse en aguas más superficiales y hay referencias de ejemplares a casi 40 metros.

Es un opistobranquio del orden Sacoglossa, un grupo de babosas marinas que se caracterizan por una alimentación herbívora (con un par de excepciones) y con una forma particular de dientes radulares para perforar las células vegetales. Y no hay un nombre común para este sorprendente animal marino, aunque a veces se usa, para referirse a él, la forma Thuridilla de Hope, que podría derivar en el nombre popular de turidilla de Hope, una denominación original a la altura de un ser que parece tan fantástico como muchos de los personajes de las sagas islandesas.