Serpiente para cenar
Un cangrejo ermitaño comiendo los restos de una serpiente de herradura en el islote de sa Ferradura en Sant Miquel. La llegada a Ibiza de las serpientes de herradura está ocasionando disfunciones en nuestro medio ambiente. Se han asentado en nuestra isla de modo que ya empieza a ser habitual verlas en nuestros campos. También empiezan a aparecer ejemplares ahogados en el mar. En esta imagen un cangrejo ermitaño que es una especie carroñera se alimenta de los restos del cadáver de una serpiente. 13/Julio/2025 Islas Baleares. Ibiza.
