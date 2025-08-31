La mirada de Joan Costa | Serpiente para cenar

Un cangrejo ermitaño comiendo los restos de una serpiente de herradura en el islote de sa Ferradura en Sant Miquel. La llegada a Ibiza de las culebras de herradura está ocasionando disfunciones en nuestro medio ambiente. Se han asentado en nuestra isla de modo que ya empieza a ser habitual verlas en nuestros campos. También empiezan a aparecer ejemplares ahogados en el mar. En esta imagen un cangrejo ermitaño que es una especie carroñera se alimenta de los restos del cadáver de una serpiente. 13/Julio/2025 Islas Baleares. Ibiza.

Una bañista conversa con una amazona en la playa de Santa Eulària. / Joan Costa

Fuera de lugar

Una bañista conversa con una amazona en la playa de Santa Eulària. Uno de los objetivos del fotógrafo es la de mostrar escenas que son llamativas por parecer fuera de lugar. Durante la celebración de la Mostra de Cultura Popular 2006 en Ibiza se ofreció un espectáculo de caballos menorquines en la playa de Santa Eulària, lo que dio pie a la generación de imágenes curiosas como esta. 15/Octubre/2006 Islas Baleares. Ibiza.

Pequeño islote fotografiado en es Canar. / Joan Costa

Minimalismo

Pequeño islote fotografiado en es Canar. En fotografía, el mejor resultado suele ser el más simple. No hace falta incluir muchos elementos en una escena para que esta resulte interesante. Esta imagen está claramente dividida en dos partes, la superior con la luz cálida del atardecer y la enorme pared de los acantilados de Punta Grossa, y en la parte inferior, un pequeño islote situado en primer plano y con una luz mucho más fría. Para compensar ambos pesos visuales situé el horizonte muy arriba en la imagen. 12/Marzo/2023 Islas Baleares. Ibiza.

Una doncella fotografiada en ses Caletes. / Joan Costa

El pez más vanidoso

Una doncella fotografiada en ses Caletes. La doncella, o julia, es uno de los peces más vistosos que habitan nuestras aguas. Sus colores son tan llamativos que parece que se ha puesto maquillaje para poder destacar. Aunque, como pasa en muchas especies marinas, los machos son los que llaman más la atención mientras las hembras son más discretas, de un color marrón anaranjado y la parte basal blanquecina. 3/Julio/2025 Islas Baleares. Ibiza.

Higos chumbos fotografiados en Santa Eulària. / Joan Costa

El manjar espinoso

Higos chumbos fotografiados en Santa Eulària. Aunque mucha gente en Ibiza considera a las chumberas como una especie invasora, lo cierto es que estas plantas llevan muchísimos años asentadas en nuestra isla, de modo que es habitual encontrarnos con algún ejemplar en nuestros campos. Sus frutos son deliciosos, pero hay que tener mucha cautela a la hora de cogerlos debido a sus numerosas y puntiagudas espinas.14/Marzo/2007 Islas Baleares. Ibiza.