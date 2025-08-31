Memoria de la isla | El imperio de la luz

La luz es importante en la arquitectura, donde la creación de un espacio es el objetivo prioritario, un espacio que no es ya bidimensional, referencia plana y visual como en la pintura donde la profundidad es sólo virtual, sino una instancia existencial, una ‘estancia’ en la que nos movemos y somos. La luz configura la masa, subraya el valor de las formas, acentúa los límites de líneas y planos, hace vibrar las superficies, proporciona relieves, colores y contrastes, además de posibilitar una increíble variedad de ambientes según las calidades y tonos que confiere a los espacios. La luz, sin embargo, por su complejidad, no siempre se resuelve con acierto en la arquitectura. Lo sabe bien Elías Torres, nuestro arquitecto, que ha dedicado sesudos estudios a la luz. Suelos, paredes y techo, pueden crear un auténtico bodrio si desatienden los efectos de la luz. Los vanos, las aberturas, según es la orientación de la casa y las condiciones lumínicas externas, no se pueden abrir al tun tun. En muchas construcciones de nuestros días el hecho de descuidar la luz exige acudir a la luz eléctrica.

En la cuenca mediterránea, donde vivimos, la luz es explosiva y nuestro payés-constructor era muy consciente de ello en la orientación de la casa, en el comedido uso de las aberturas, en su tamaño y en la altura que tienen en los muros. Una ventana baja, focaliza la luz, la concentra con intensidad en un espacio menor, lo contrario que consigue una ventana más alta, donde la luz alcanza toda o casi toda la habitación de manera más amplia y difusa. Nuestro payés-constructor, por experiencia y herencia, sabía que la luz de los interiores tenía que hacerlos habitables. De aquí que con una luz imperiosa se justifique el particular cerramiento de las casas y el pequeño tamaño de sus vanos. (Lo que no significa que en ello no tuvieran en cuenta, también, motivos de seguridad). Lo cierto es que cuando, con el deslumbramiento de un sol de plomo, entramos en una casa payesa, la sensación es de intimidad, refugio y calma. El tratamiento de la luz da respuesta a una necesidad, sí, pero también a una sensibilidad. Es una luz útil, pero también expresiva, vivencial, una luz que aporta confortabilidad y nos hace sentir habitable el espacio. El payés-constructor, sin que sea su intención, -pero sí su saber hacer- conjuga función y plasticidad.

La luz en nuestras casas rurales debería estudiarse en profundidad. Uno se pregunta cómo se llega al ajustado tratamiento que tiene en nuestras casas rurales, siendo un factor variable que puede ir de los 100.000 lux en un día radiante a 5.000 en un día nublado, pero hay algo evidente: si la desmesurada luz exterior es incontrolable, sólo queda controlarla desde dentro, según incida en la casa. A lo largo de los años he estado en muchas casas payesas y siempre me ha sorprendido que, según era la luz en el porxo o en una cocina, la habitación parecía más cálida o fría, mayor o menor de lo que era en realidad. En algún caso he llegado a medirlas y la conclusión es que no me engañaba el ojo, me engañaba la luz. Incluso los objetos cambiaban con la luz. La naturaleza de la luz, su gradación, determinaba las apariencias y los objetos resultaban pesados, ligeros, rugosos, lisos y de colores también diferentes. Algo que han tenido muy en cuenta los pintores. Quien haya visto ‘La luz del membrillo’, la película de Víctor Erice sobre la pintura que en distintas estaciones y momentos del día hizo Antonio López, sabe de qué estoy hablando. Y otro aspecto que sorprende en nuestras casas es su temporalidad, la percepción que uno tiene en sus interiores del paso del tiempo. Es como si las variaciones de la luz fuesen en ellas más evidentes. Y una correlación que asimismo llama la atención es la que se da entre los valores objetivos y estéticos.

Los musculados brazos de un cíclope

Lo vemos, por ejemplo, en los troncos desnudos de sabina de algunos techos, donde la expresiva materialidad de la madera consigue un efecto plástico incuestionable en sus curvaturas y en sus orgánicos retorcimientos, como si fueran los musculados brazos de un cíclope. Ocurre también en el dintel ennegrecido de las cocinas, donde tenemos la materialidad del uso, del tizne del humo sobre el enjalbiego y el efecto plástico y vivencial que vería un pintor. También se da en las cúpulas de los hornos, donde sus resquebrajaduras nos hacen pensar en las rugosidades del pan horneado. En la arquitectura de nuestras casas la luz se manifiesta en su pura y desnuda esencialidad, es una aliada, un elemento compositivo determinante.

Cosa distinta es el tratamiento de la luz en nuestras iglesias que, más que la casa de Dios que subraya la desmesura de algunos templos, son la casa del pueblo de Dios que, en su cerramiento, atiende a las necesidades castrenses de abrigo y defensa. El protagonismo no lo tiene la luz, lo tienen los fieles. Nuestras iglesias son terrenales, en ellas prima la horizontalidad, no miran hacia arriba como los templos góticos que buscan la luz con enormes vitrales. En nuestros pequeños templos, en su desnudez y penumbra, sin vía de escape visual, prima el refugio y la intimidad. Nuestras iglesias invitan al recogimiento. El fiel es llevado hacia dentro, hacia sí mismo y hacia la participación comunitaria. La materia no queda transfigurada por la luz como en otras iglesias, no se busca trascender la corporalidad, porque la materia no es mala ni contrapuesta al espíritu.