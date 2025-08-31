Imaginario de Ibiza | Sobrevolar las islas de poniente desde sa Talaia

La naturaleza es la mejor maestra de la verdad San Agustín

Desde sa Talaia de Sant Josep, el monte más alto de Ibiza, con 476 metros, se disfruta de una inmejorable perspectiva de buena parte de los paisajes costeros de la isla, desde es Cubells a ses Salines, pasando por toda la costa oeste, con el Cap Nunó omnipresente, hasta que la vista se pierde en los paisajes de es Amunts, camino del recóndito norte. En los días claros incluso se avista con nitidez la costa levantina.

La subida, en una isla tan heterogénea y abrupta, pero de alturas limitadas, ya constituye un aliciente. Requiere atravesar valles y bosques entre los que se asoman viejas construcciones payesas, algunas en ruinas, y sobrecoge la titánica labor de los ibicencos de antaño, que escalonaban los montes con bancales de piedra seca para obtener nuevas áreas de cultivo, ascendiendo y descendiendo las laderas hasta prácticamente las cumbres. Un trabajo asombroso, que se justificaba en la necesidad que entonces imperaba en la isla y que obligaba a sus moradores a aprovechar cada palmo de tierra para cultivar principalmente secano, aunque también algunas parcelas de regadío en los escasos lugares con presencia de manantiales y en los márgenes de los torrentes fecundos. De hecho, subir a sa Talaia en época de lluvias constituía un verdadero espectáculo protagonizado por las aguas, que corrían junto a los caminos, atravesándolos y precipitándose rumbo al mar por todas partes.

Hoy, la inmensa mayoría de estas feixes se hallan emboscadas, a punto de ser engullidas completamente por los pinos, ya que los ibicencos se dedican a menesteres considerablemente menos dificultosos. Esta huella constituye uno de los principales argumentos para ascender al monte un día despejado. El más importante, sin embargo, es la mencionada panorámica de la orografía ibicenca, que sobre todo se disfruta en el último tramo del camino de tierra que conduce y muere en la estación de comunicaciones, coronada por un grupo de antenas que se vislumbran desde buena parte del sur de la isla.

Unos metros antes de alcanzarla, en el punto más alto, existe un mirador hacia poniente que, bajo mi punto de vista, ofrece la postal más atractiva que se avista desde estos alrededores. Tras un mar de pinos que cubre las ondulaciones del paisaje más inmediato, la mirada llega a la costa e, incluso con la bruma que despierta la canícula, alcanza los islotes de Poniente, que se distinguen uno a uno con nitidez y sin las superposiciones que sí se producen en puntos más bajos. A la izquierda, s’Espartar y sobre su lomo ses Bledes al completo, con na Gorra, es Vaixell, na Bosc, es Esculls d’en Ramon, na Plana, s’Escull Vermell y s’Escull de Tramuntana. Algunas son tan minúsculas que se vislumbran como meras motas en el paisaje.

En el centro, las construcciones del Club Delfín, prácticamente el único elemento distorsionante en esta perspectiva. Con prismáticos incluso se distinguen con nitidez las columnas de basalto que componen la escultura ‘Time and Space’, de Andrew Rogers, junto a Cala Llentia. Y a la derecha, s’Illa des Bosc frente a la costa de Comte, y sa Conillera, tan grandiosa y coronada por su faro, que de día refulge sin necesidad de luz.

Reserva natural desde 2002 La Reserva Natural de es Vedrà, es Vedranell y los illots de Ponent fue aprobada en el año 2002. Desde entonces, este conjunto de islas cuenta con un importante grado de protección que afecta a las actividades pesqueras e impide, por ejemplo, desembarcar en ellas, salvo con una autorización especial del Govern balear. La mayor parte de su territorio terrestre lo aglutina sa Conillera, que es el mayor islote de cuantos rodean las Pitiusas, con la única excepción de s’Espalmador, junto a Formentera. Destaca por su faro, inaugurado en 1857 y habitado hasta 1971, cuando fue automatizado.

(*) Cofundador de www.ibiza5sentidos.es, portal que recopila los rincones de la isla más auténticos, vinculados al pasado y la tradición de Ibiza