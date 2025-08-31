Coses Nostres | Los velociraptores de sa Conillera 

Cuando observas una lagartija de sa Conillera crees estar viendo un velociraptor, y entonces se complica un poco más asimilar que tanto aves como reptiles forman parte de un mismo grupo, los saurópsidos, y que todos ellos se remontan a los dinosaurios. Es evidente que la sargantana evoca más a un velociraptor que cualquier paloma, gorrión o flamenco, aunque la historia cambia un poco cuando recuerdas que hay evidencias fósiles de que los raptores tenían plumas. En cualquier caso, tal vez el sistema de clasificación tradicional de los vertebrados propuesto por Carl Nilsson Linnaeus en base a la apariencia ha quedado un poco desfasado.

En la isla más grande dels illots de Ponent, existen grandes lagartijas con colas tan gruesas como dedos de gorila que lucen colores azules y verdes de una intensidad espectacular. Lo cierto es que, en el mismo territorio, la variedad de patrones es elevada, pero destacan ejemplares que combinan azul turquesa y verde lago —los tonos donde los dos colores se encuentran— y que, sobre todo, muestran unos singulares patrones geométricos en negro que, a diferencia de la mayoría de las variedades de Podarcis pytiusensis, a menudo no forman bandas marcadas sobre el lomo del reptil, sino que las manchas se encuentran más dispersas. Visto de cerca, el cuerpo de todas las lagartijas parece como un mosaico de clavijas, el tablero en el que un niño ha intentado diseñar originales grecas griegas. Si alguien se dedicara a estudiar estos dibujos, probablemente descubriría que cada individuo puede identificarse por su patrón único, como las manchas de las jirafas o de los jaguares (por citar especies en las que estas particulares ‘huellas dactilares’ han sido ya muy estudiadas).

Las sargantanes de sa Conillera suelen describirse por los expertos como robustas, de patas y cola largas, con un elevado número de dorsales (escamas) y con el vientre blanco o azul claro, más claro que el resto del cuerpo. Y, a lo largo de los años, y según los recuentos periódicos del Departamento de Biología Animal de la Universidad de Salamanca, su población ha sido muy estable, con una densidad de unos 600 ejemplares por hectárea (el islote mide apenas un kilómetro cuadrado)

Existen muchas referencias que citan la subespecie como Podarcis pityusensis cunicularia (por el nombre del que procede sa Conillera), pero esta variedad está registrada realmente como P. p. carlkochi. Desde que, ya en la primera década del siglo XX, los investigadores empezaran a fijarse en la gran variedad de colores de las lagartijas pitiusas, la lista de subespecies ha ido revisándose y cambiando, sin estar exenta de alguna controversia. En la actualidad, sin embargo, investigadores como Valentín Pérez Mellado, del citado departamento de biología, prefieren hablar de unidades evolutivamente significativas antes que de subespecies para apostar por la conservación de las valiosas poblaciones que han experimentado una historia evolutiva distinta debido a su aislamiento. En cualquier caso, la singularidad evolutiva merece siempre una atención especial.