Memoria de la isla | De la albarrada y el paredador

La albarrada, bellísima palabra moribunda, es la pared de piedra seca que levantaba el marger o paredador. En 2018, la UNESCO inscribió el conocimiento y la técnica del arte de construir muros de piedra seca, sin mortero o argamasa, en la ‘Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad’, título que, si territorialmente interesa a todo el arco mediterráneo, es especialmente significativo en nuestras islas, donde estas paredes explican en buena medida nuestra historia rural y son parte inseparable del paisaje al que identifican, humanizan y en el que tienen distintas funciones; retienen con perfecto drenaje las tierras que conforman escalonadas terrazas en las laderas (feixes), delimitan las fincas y las áreas de cultivo, y facilitan el cercado (tanca o tancó) para los animales. Sin que se considerara un oficio en sentido estricto, el payés levantaba con maestría estos muros, técnica que los más jóvenes aprendían de sus mayores. Hoy, promovidos por el Consell, por los consistorios o por el interés de los particulares, todos los años se montan jornadas en las que, in situ, se enseña a levantar la pared en seco.

Conviene decir que esta técnica es casi tan antigua como el hombre que tuvo necesidad de ella cuando, de recolector y cazador, pasó a ser agricultor y ganadero. Por las trazas que tenemos en los poblados prehistóricos de Cap de Barbaria II y III, en Formentera, (1500 aC), sabemos que los espacios habitados ya tenían cercados anexos construidos con piedra seca para estabular los animales, cabras, cerdos o volatería. Estas técnicas microlíticas ya se dominaban. Son comunes en toda la cuenca mediterránea y surgieron de una misma necesidad, utilizando los materiales del entorno. Cabe decir, sin embargo, que dada la fragilidad que tienen estas paredes que piden constante restauración, las que hoy vemos no tienen más de 300 años, aunque algunas pueden estar donde antes hubo otras. Cabe suponer que también se hicieron durante la dominación árabe, pero se multiplicarían sobre todo tras la conquista catalana.

En las últimas décadas, por mor del turismo que desde los años sesenta dio al traste con los cultivos minifundistas de nuestras fincas, al perder estos muros la función que tenían, abandonados y sin el mantenimiento que necesitan, se han venido desmoronando. A pesar de ello, gracias a que toda nuestra geografía es un impresionante mosaico de paredes, son muchísimas las que siguen en pie, al menos en parte. El hecho de que la Unesco haya reconocido la técnica de levantarlas como Patrimonio Inmaterial ha sido un aviso a navegantes, un toque de atención del que, sin embargo, seguimos sin hacer caso. Sabemos que es un legado que no podemos perder, pero tenemos el problema de siempre, unos por otros, ni las administraciones ni los propietarios de las fincas se rascan el bolsillo para preservarlas. Con la consecuencia de que se siguen arruinando, sin que ni siquiera se haya procedido a su análisis y catalogación. Visto lo visto y al vivir en Barcelona, he acudido a la Associació del Gremi de margers de Catalunya que imparte, entre otros cursos, el de Oficial CQP de margers, de 140 horas. En uno de sus centros, el de Avinyonet de Puigventós, pude contactar hace unos años con don Toni Vidal, que me proporcionó la información sobre el trabajo de marger o paredador que aquí recojo.

Primero, ‘assenyar la paret’

El primer trabajo que se hace es assenyar la paret (señalar la traza que tendrá el muro), sea con montoncitos de piedras o con una soga y estacas, para pasar a desbrozar el trazado y cavar la zanja (llit) donde irá la pared, con un fondo de unos 50 centímetros hasta llegar a la roca o a un terreno firme que consiga buen asiento a la base del muro. No hacerlo daba problemas: «Amic, sa primera pedra / ja no l’asentàreu bé / i ara es marge se’n ve, / tant cau davant com darrere». Y como era importante tener piedras a mano, lo que se hacía era dejar, a uno y otro lado de la zanja, en todo el recorrido de la pared, montones de piedras –es deia guiar sa paret- para facilitar el trabajo. La base del muro (fonament), que quedaba por debajo del ras del suelo, se hacía en una primera hilada con las piedras más grandes y regulares. En un muro de unos siete palmos de altura, estas piedras basales podían tener un ancho de dos palmos que se colocaban en cada cara, en los lados que dan el interior y el exterior del muro, rellenándose el hueco (reblint-lo) con piedra menor (pedreny, pedruscada). Al objeto de que las piedras quedasen bien encajadas tenían que trabajarse (fer pedrell amb el mall) para dejarlas con la forma y la medida que permitiera un buen ajuste. Me decía el señor Vidal que es marger, por el sonido que daba la piedra al golpearla, sabía cuáles eran sus puntos más débiles, (els trencs que convenia treballar). Otro detalle curioso es que en las siguientes hiladas se utilizaban piedras cada vez menores, tratando que el muro se inclinara levemente hacia el interior, que subiera perdiendo grosor para darle mayor estabilidad. En cualquier caso, se trabajaba a ojo, de manera que a la hora de escoger las piedras, trabajarlas y colocarlas, era determinante la pericia del marger como recoge una canción: ‘Hi ha mestre paredador / sense martell ni ginyola / que sa paret fa tan bona / com la fa un altre o millor’.