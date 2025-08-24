Imaginario de Ibiza | Sa cova des vi y las vendimias de antaño

Un vaso de vino en el momento oportuno vale más que todas las riquezas de la tierra Gustav Mahler

Escribo estas líneas a mediados de agosto, cuando hace ya días que en algunas fincas ibicencas se ha recolectado la uva para elaborar el vino. Me pregunto qué piensan los agricultores ibicencos que aún conservan la costumbre de cultivar vides cuando ven en televisión a algún negacionista del cambio climático rechazar la evidencia. Este verano, al igual que los anteriores, se han visto obligados a vendimiar un mes antes de lo que antaño era habitual y a este paso lo acabarán haciendo en julio.

Los ibicencos de mi generación, al menos aquellos que nos criamos en el campo, celebrábamos la vendimia como uno de los días más felices del año, tan importante como la matanza del cerdo o el día del patrón. Solía tener lugar a mediados de septiembre, cuando el curso escolar acababa de comenzar y el proceso de inmersión en el estudio aún iba al ralentí. La recolecta de la uva constituía el último estertor de las vacaciones, antes de que se abriera paso el otoño, con su tiempo de lluvias y sus días abreviados.

A los niños nos prestaban unas tijeras de podar y recolectábamos los racimos en cajones de madera y cestos de mimbre, hasta que se nos quedaban los dedos pegajosos de mosto. Cuando aparecía el tractor para cargar otro viaje de fruta hacia el lagar, nos montábamos en el remolque y luego nos dejaban subir a lo alto del cubell (cuba) y pisar la uva en el fonyador (pisador) que lo coronaba. Aquella sensación de pisar los granos y ver cómo el jugo y los hollejos se escurrían por las rendijas de aquella plataforma elevada era una de las sensaciones más deliciosas de la infancia.

A lo largo de la semana siguiente, mientras fermentaba en la cuba, el vino se remontaba varias veces al día, hundiendo la materia sólida que quedaba flotando en la parte de arriba. A veces, siempre bajo la supervisión de un adulto, a los niños nos dejaban ejecutar el bazuqueo, con la advertencia de no asomar la cabeza al mosto para no marearnos con los gases que desprendía. Llegado el momento del trasiego, ya con las barricas limpias y preparadas, pasábamos una última jornada prensando y así acababa la fiesta del vino, aunque a los adultos les quedaran otras muchas tareas relacionadas a lo largo del año.

Existe un lugar donde las experiencias vitivinícolas que gozamos los ibicencos de mi generación y de las anteriores inevitablemente reviven. Se halla en el interior del museo etnogràfico instalado en la vieja vivienda payesa de Can Ros, en el Puig de Missa de Santa Eulària, tras una puerta que conecta con el porxo, en diagonal a la entrada principal. Allí aguarda sa cova des vi, un rincón fresco hurtado a las entrañas de la montaña.

En su interior encontramos la cuba, el pisador, un par de barricas y una colección de frascas y garrafas colocadas sobre los bancales encalados donde se conservaba la añada. Constituye uno de esos rincones que parecen concebidos para revivir una Ibiza que algunos aún tuvimos la oportunidad de conocer y que ya prácticamente no existe.

Un museo en una casa del S.XVIII Can Ros fue construida a mediados del siglo XVIII y antiguamente era la edificación principal de una gran finca que descendía hasta la ribera del río de Santa Eulària. Abrió las puertas como museo de etnografía en 1994, bajo el impulso del Consell de Ibiza y la Fundació Illes Balears. Actualmente atesora más de 4.000 herramientas y todo tipo de aparejos relacionados con la vida y el trabajo en el campo, de las que sólo exhibe una pequeña parte. Cuenta con múltiples espacios singulares, como la llamativa cocina y la impresionante almazara. Es, sin duda, uno de los lugares que todo visitante de la isla debería conocer.

(*) Cofundador de www.ibiza5sentidos.es, portal que recopila los rincones de la isla más auténticos, vinculados al pasado y la tradición de Ibiza