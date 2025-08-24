Gastronomía de guerra | ‘Frita de polp’ exprés

La frita de polp (frito de pulpo) es uno de los platos más conocidos de la gastronomía de Ibiza. Es un clásico de las tapas de bares y restaurantes de la isla. Como todas las recetas tradicionales, cada cual la prepara a su manera, pero lo importante es que todos los ingredientes se acaben impregnando del sabor del pulpo, que debe cocerse. Precisamente este paso, el de cocer el pulpo, es uno de los que puede dar más pereza, requiere cierto tiempo y eso, hoy en día, en muchas vidas y cocinas es un lujo reservado sólo para las vacaciones y los días libres. Pero hay una forma de preparar frita de polp sin tener que invertir tanto tiempo: comprando ya pulpo cocido. Es verdad que no será pulpo de la isla, hay que tenerlo en cuenta, y es preferible, cuando se pueda, acercarse al mercado o la pescadería y buscar producto de aquí. También se puede aprovechar un día para cocer pulpo de sobra y congelarlo para ir gastándolo luego en las frites.

Con el pulpo ya cocido sólo tardaremos en preparar esta receta el tiempo de sofreír bien la cebolla y freír las patatas. Éstas son, para mí, lo más rico de este plato, pero también pueden ser su ruina. Si vamos a preparar frita y pensamos que nos puede sobrar (sacrilegio) es preferible reservarla y añadirle las patatas al momento, ya que de un día para otro pueden tener una textura extraña. Por cierto, no os cortéis con la cebolla. Que tenga mucha es la clave de este plato.

Ingredientes (para 4 raciones o 6 tapas): - 4 cebollas grandecitas (2,27€) - 400 gramos de patas de pulpo cocidas (22,85€) - 6 ajos (0,4€) - 1 pimiento rojo (1,19€) - 4 patatas (1,38€) - 1 hoja de laurel (0,19) - Sal y pimienta - Aceite de oliva Precio: 28,28€ (7,07€ por ración / 4,71€ por tapa)

Preparación

—En un chorro generoso de aceite de oliva sofreír la cebolla cortada muy finita y los ajos (laminados, enteros, picados… como os gusten). A fuego lento, dejando que se poche bien la cebolla, hasta que quede transparente y melosa.

—A media cocción de la cebolla agregar el pimiento rojo cortado a trozos no muy pequeños y dejar que se sofría. Salpimentar. Generosamente. Y agregar la hoja de laurel.

El pulpo, recién añadido a la sartén / M. T.

—Cuando la cebolla esté ya blandita, agregar el pulpo cortado a trocitos y dejar que cocine todo unos minutos.

—Freír las patatas cortadas en medialunas no muy finas. Agregar al pulpo, dar unas vueltas todo junto unos minutos, dejando que la patata se impregne bien del sabor del pulpo.

El toque gourmet

Añadirle un citronet junto con el pimiento rojo.