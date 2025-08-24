Coses Nostres | Las superflores fugaces de las arenas

Grandes, con aroma azucena y forma de narciso, de un blanco nacarado y efímeras. Así son las flores del lirio de mar, una especie inconfundible, ligada a las dunas y que, por tanto, forma parte del ecosistema que se beneficia de las hojas y fibras de posidonia que se acumulan en las playas en otoño e invierno. Cuando estas hojas se descomponen completan el ciclo y —además de devolver carbono al medio—aportan nutrientes que podrán aprovechar diversos organismos, entre ellos la singular flora dunar que, a su vez, contribuye con sus raíces, a mantener la estabilidad de esas dunas. Con estos nutrientes, se desarrollarán los bulbos del lirio o azucena de mar, surgirán unas largas hojas de color verde azulado y, cuando estas se estén ya secando, se abrirán las hermosas flores, agrupadas en inflorescencias de tres o incluso más de diez piezas. A partir del mes de mayo, aunque preferentemente en pleno verano, en lugares como s’Espalmador, es Cavallet o sa Sal Rossa llaman la atención algunas agrupaciones de estas flores, pequeños reductos que aún quedan en unas islas donde las dunas se han ido perdiendo, tanto por la construcción y masificación de la costa como por la continua retirada de los arribazones de posidonia.

El lirio de mar (Pancratium maritimum) tiene otras dos particularidades interesantes, y la primera de ellas es su conexión con dos mariposas nocturnas muy concretas; la oruga de la mariposa nocturna Brithys crini está asociada de forma muy exclusiva a esta planta, cuyas hojas devora, y, además, el lirio sólo admite una polinización cruzada (es decir, no puede usar su propio polen) y es polinizada durante la noche por la esfinge de la correhuela (Agrius convolvuli), una gran mariposa del mismo grupo que la esfinge de la calavera y muy abundante en las islas.

Y la segunda particularidad son sus semillas negras, que salen de unas cápsulas globosas bastante grandes y que suelen confundirse con pequeños trozos de carbón. Estas semillas flotan en el agua, de manera que su dispersión es a menudo por el mar, y corrientes y vientos pueden trasladarlas a grandes distancias.

Además de ser una planta especial por pertenecer a un ecosistema muy valioso en las islas, este lirio marítimo, como suele ocurrir con las mariposas y las libélulas, tiene un nombre precioso en casi todos los idiomas: sea daffodil (inglés), lys de mer (francés), giglio de mare (italiano), narciso das areias (portugués), akara (euskera) o cebola das gaibotas (gallego). El nombre del género, Pancratium, procede de las palabras griegas pan y kratos, todo y fuerza o ser fuerte, y podría hacer referencia a la fortaleza de la planta, capaz de superarlo todo y de prosperar en condiciones extremas.