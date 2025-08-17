Rojo sobre verde

Una roja descansa sobre hojas de posidonia en el Port de Sant Miquel. Los cabrachos, o roges como los llamamos en Ibiza, son peces de roca que suelen buscar cobijo en alguna grieta del fondo rocoso. Excepcionalmente los podemos ver fuera de su hábitat natural, como este ejemplar que estaba posado en una pradera de posidonia. El rojo y el verde son colores complementarios, por lo que el pez destacaba de forma brillante sobre el fondo. Probablemente era el efecto contrario al deseado, pues este pez busca siempre mimetizarse con su entorno. 04/Julio/2025 Islas Baleares. Ibiza.