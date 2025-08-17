La mirada de Joan Costa | Reunión familiar

Un grupo de cormoranes des Formigues. Los cormoranes son aves marinas muy habituales en nuestras costas. Es fácil encontrar algún ejemplar descansando después de nadar o secando sus alas al sol sobre una roca. Lo que no es tan frecuente es encontrar un grupo tan numeroso como este localizado en ses Formigues. El secreto para evitar que huyan es acercarse a ellos desde el mar, pues confían muy poco en sus habilidades para escapar volando. 13/Julio/2025 Islas Baleares. Ibiza.

Una roja descansa sobre hojas de posidonia en el Port de Sant Miquel. / Joan Costa

Rojo sobre verde

Una roja descansa sobre hojas de posidonia en el Port de Sant Miquel. Los cabrachos, o roges como los llamamos en Ibiza, son peces de roca que suelen buscar cobijo en alguna grieta del fondo rocoso. Excepcionalmente, los podemos ver fuera de su hábitat natural, como este ejemplar que estaba posado en una pradera de posidonia. El rojo y el verde son colores complementarios, por lo que el pez destacaba de forma brillante sobre el fondo. Probablemente, era el efecto contrario al deseado, pues este pez busca siempre mimetizarse con su entorno. 04/Julio/2025 Islas Baleares. Ibiza.

Detalle de una flor de guixonera. / Joan Costa

Falsa expresividad

Detalle de una flor de guixonera. Aunque la expresividad es una cualidad que solo poseen los animales, los fotógrafos podemos jugar a dotar de expresividad también a plantas e incluso a objetos. Esta flor del guixó, una planta trepadora silvestre común en Eivissa, parece expresar alegría. Ello se consigue gracias a la posición abierta de las hojas, a la inclinación de la cámara y al uso de una iluminación suave que realza la textura de la flor y la intensidad del rojo. Imagen que aparece en el libro ‘101 flores de Ibiza y Formentera’, editado en 2017 por Balàfia Postals. 18/Marzo/2016 Islas Baleares. Ibiza.

Grupo de misidáceos fotografiado en los islotes de ses Formigues. / Joan Costa

La vida casi invisible

Grupo de misidáceos fotografiado en los islotes de ses Formigues. El mayor volumen de masa biológica que vive en el mar es casi invisible para los ojos humanos. Aunque nos encanta observar los grandes animales marinos, en realidad el grueso de la vida que existe en el mar son pequeños invertebrados casi imperceptibles. En esta imagen observamos un grupo de diminutas gambas en ses Formigues. Para obtener esta fotografía, hace falta un objetivo macro, mucha paciencia y también algo de fortuna. 6/Julio/2025 Islas Baleares. Ibiza.

Puesta de sol en Portinatx / Joan Costa

El espectáculo de la naturaleza

Puesta del sol en la playa de Portinatx. Mientras que continuamente se crean nuevos espectáculos para entretener a la gente, muchos de ellos de dudoso gusto, hay uno que genera la naturaleza todos los días: el de la puesta del Sol en el horizonte. En nuestra isla hay muchos puntos desde el que poder disfrutar de él, algunos muy populares. Es importante tener en cuenta la fecha del calendario y si ese día va a estar o no nuboso. Un poco de calima, como en esta fotografía, ayuda a que la imagen sea aún más espectacular. 7/Septiembre/2017 Islas Baleares. Ibiza.