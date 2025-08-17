L’Eivissa de 1911 (segona part)

Continuant amb la crònica de l’any 1911, que havíem deixat després dels bans municipals publicats amb unes mesures higièniques que avui veim com a bàsiques i indispensables però que llavors costava molt d’implantar entre la població, cal dir que aquestes també afectaven al funcionament del fossar, que aleshores era nou i avui coneixem com a Cementeri Vell:

El cementeri nou, que avui és el vell

Eivissa estava en plena tardor i el dimecres 4 d’octubre estava molt ennuvolat. Aquell dia es va inaugurar el nou servei de cotxe fúnebre per a la conducció dels morts a l’aleshores cementeri rural, una fita que havia costat molt, com tots els projectes públics. Era una millora sanitària que va ser molt aplaudida. Mentre passava tot això, un viatger visitava l’illa i escrivia les seues impressions.

La descripció de l’Eivissa de 1911 per J. Ernest Crawford Flitch

El mitjà de transport durant les rutes per paisatges i pobles de l’illa d’aquest interessant personatge van ser un carro i una petita somera. Amb ella va anar a Santa Eulària, a Portmany i, encara que li va costar una mica més i per poc perd somera i carro, va aconseguir arribar a Balansat. Aquestes són algunes de les descripcions que va fer dels llocs que va visitar i els costums que va viure i veure:

La ciutat

«... cuando entras en ella la encuentras desordenada, bastante mísera, con el aspecto de un puerto pesquero, más que el de una capital. Las calles son anchas o estrechas (...) pero siempre empinadas y de suelo irregular. Cada casa tiene su balcón, con un montón de ropas colgando al viento; las gallinas picoteando por las cunetas; los corderos y las cabras atados a las jambas de las puertas, pisoteando algún manojo de hierba bajo sus pies. (...) Arriba del todo las calles están vacías y tranquilas, no hay tiendas, tabernas ni cafés».

Quant al barri de la Marina i s’Alamera:

«En el mercado que a modo de Partenón se ha construido, transcurre la mañana de manera movida y ruidosa, regateando precios». Feia només 38 anys que s’havia inaugurat l’edifici que avui coneixem com a Mercat Vell.

«Por las tardes la vida se desarrolla paseando bajo los árboles jóvenes del Paseo Vara de Rey». Feia només set anys que s’havia inaugurat el monument al militar nascut a Eivissa i mort a la guerra de Cuba, però la gent continuava dient-li s’Alamera.

La Festa del Corpus a Vila

Se celebrava el diumenge següent al dia del Corpus i per a tal ocasió els vesins ornaven els seus balcons amb les teles que tinguessin mentre davant les cases s’aixecaven petits altars: «Por la mañana temprano empiezan a llegar unos carros alargados tirados por mulas, procedentes de San Juan, San Antonio y Santa Eulalia, y pronto apenas queda espacio para pasar por las calles debido a la multitud de dichas con sus amplias sayas y hombres vestidos de negro y sombreros de ala ancha. A lo largo de todo el día los niños se apiñan en torna a la Iglesia del Salvador de estilo árabe (...) Al sonar las campanadas de las cinco, (...) los Santos empiezan a salir de la Iglesia». Primer sortia Sant Roc, seguit per Sant Sebastià i després Sant Francesc, Sant Pere i Sant Nicolau. La Mare de Déu tancava la processó. Quan acabava i tornaven a Sant Elm, la guàrdia civil s’agenollava a l’entrada.

Puig de missa de Santa Eulària. / Oli de Júlia Ribas. Col·lecció particular

Santa Eulària

La seua arribada a la vila del riu va ser descrita de la següent manera:

«Habíamos llegado a una plaza formada por la confluencia de cuatro carreteras. Había una fuente en el centro y al final de un paseo bordeado de árboles puede observar la orilla del mar. Alrededor de la plaza había algunos edificios singulares, algunos de ellos como fortalezas árabes; blancos, con el tejado plano y alguna palmera a su lado. Tras el viaje al sol por los campos de tierra roja y seca, el frescor y la vegetación de Santa Eulalia hacían que me sintiera como en un oasis en medio del desierto».

L’església de Puig de Missa

Pel que fa una de les esglésies més polides de l’illa, aixecada a mitjan segle XVI sobre l’anterior, va escriure el següent:

«Cuando a la mañana siguiente fui a misa percibí un ambiente que nunca antes había sentido en ninguna Iglesia. El interior no estaba oscuro como en la mayoría de las Iglesias sino iluminado por una alegre luz que entraba a raudales por la puerta abierta. El templo presentava un aspecto limpio y sencillo, sus muros dentro y fuera encalados. Un retablo reluciente, tan vulgar como una atracción de feria (...). La imagen de la Virgen era como la muñeca más hermosa que hubiese querido regalar uno a una niña. El pelo lo tenía de un dorado sombrío (...). Su vestido era de seda plateada, bordada en oro y llevaba muchos adornos y encajes delicados. La Iglesia estaba tan llena de gente, que apenas quedaba sitio para poder recostarse los perros».

Aleshores dones i homes es col·locaven separats: a la dreta les dones i a l’esquerra els homes.

Sortida d'una processó. / Oli d'Ignasi Gil. Col·lecció particular

El vestit pagès i l’emprendada

Sempre cal llegir amb prevenció qualsevol descripció de la indumentària pagesa que feien els viatgers, però a pesar de tot gairebé sempre ajuden perquè són descripcions del moment i ens aporten informació molt valuosa. Crawford Flitch va escriure el següent del vestit pagès:

«El tocado de las jóvenes era un pañuelo de color anaranjado que la mayoría llevaban anudado bajo el mentón. Por la parte de delante sobresalía un pelo negro y brillante cuidadosamente peinado con la raya en medio y algunos rizos sobre la frente. Por detrás, el pelo estaba trenzado en una coleta tan gruesa como un cable, que en la punta estaba sujeto por lazos de color rosa tan largos que colgaban hasta los pies. Sobre el pecho lucían una impresionante exhibición de joyas de oro; en cuyo centro destacaba un gran crucifijo con una gran corona abierta arriba, y debajo un gran medallón pintado que representaba a la Virgen o algun santo patrón, una cadena formada por grandes rombos relucientes que caían como grumos desde los hombros, y numerosas cadenas más finas que se cruzaban. Los dedos casi quedaban ocultos con tantos anillos anchos dorados, a los cuales se unían finos hilos de oro que hacían una especie de orla alrededor de las puntas de los dedos. Desde la muñeca hasta el codo llevaban una docena de botones grandes de oro cosidos muy unidos unos a otros. Sobre los hombros un mantón amarillo o azul que les caía hasta la cintura, y debajo un delantal pequeño de vivos colores, verde o malva, a las ibicencas les gustaba ponerse colores sobre colores».

La roba dels homes

El primer que destacava és que els colors eren més sobris i semblants, del blau al negre: «Llevaban una chaquetilla abierta, una camisa plisada, los pantalones muy ajustados en las rodillas y anchos en los tobillos, al estilo marinero. En la cintura una faja roja a la que habían dado dos o tres vueltas, y alrededor del cuello anudaban un pañuelo de seda roja o encaje blanco. Todos llevaban en sus manos un sombrero rígido de alas anchas, bien de color negro o pardusco con un cordón negro ribeteado de amarillo o rosa».

Quant a l’aparença física escrivia que eren baixos, ben proporcionats, desperts i es movien amb agilitat «... sin la torpeza de los hombres que trabajan la tierra. La mayoría de los jóvenes llevaban una rosa detrás de la oreja». Segons ell, només entrar al temple, el primer que feien era mirar dissimuladament cap a la banda dreta de l’església on les dones es tapaven part de la cara amb els ventalls, però també miraven: «Entonces comprendí que la misa puede tener otras utilidades aparte de la devoción».

El festeig

«El galanteo en Eivissa es un asunto delicado y peligroso». Per això, la guàrdia civil vigilava les reunions d’aquest tipus: «Tanto ella como la Guardia Civil sabían que tres cada una de las fajas rojas se ocultaba un cuchillo inquieto». Els ganivets es podien traure, sempre segons ell, per motius com ara: «Si una mirada duraba un poquito demasiado o si al tomar la mano de la chica la presión era ejercida con un exceso de cortesía».

Tan sols tres anys abans, el maig de 1908, l’escriptor valencià Vicent Blasco Ibáñez havia visitat l’illa i poc després publicaria un article on entre altres coses parlava del ritual del festeig, escrit que va provocar la indignació de persones com ara Isidor Macabich, que consideraven que no s’havia ajustat a la realitat, tot i que el relat coincidia molt amb el que mig segle abans havia fet el batle de la ciutat Ignasi Llombart en una carta dirigida a la diputació provincial.

Aquí reproduïm el testimoni d’un estranger sobre aquest costum que encara perdurava les primeres dècades del segle XX. Flitch descriu el ritual de la següent manera:

«Los chicos llegaban y tras un ligero saludo eran invitados a pasar. Entonces uno tomaba el asiento vacío al lado de [l’al·lota] los otros se sentaban a horcajadas en unos bancos del interior con un vaso de anisado y una baraja desgastada entre las piernas». Cada quart d’hora, més o manco, el jove que havia estat festejant al costat de l’al·lota cedia el seu lloc a un altre. Si es respectaven els torns tot anava bé, però si no, hi podia haver alguna topada.

Dones amb els seus vistosos vestits sortint de missa a Sant Carles. / Oli d'Ignasi Gil. Col·lecció particular / Oli d'Ignasi Gil. Col·lecció particular

El camp i els paisatges de Portmany i Balansat

Segons Flitch les carreteres secundàries d’Eivissa eren les pitjors de les tres illes, entenem que comparades amb les de Mallorca i Menorca: «Algunas aldeas quedan prácticamente aisladas del tráfico rodado (...). La Guardia Civil me había dicho que era imposible llegar a San Miguel en carro (...) Los paisajes que hay entre San Miguel y San Antonio son quizás los más bonitos de la isla».

Quan es feia de nit, el silenci absolut regnava al camp, tot i que la gent es reunia a les cases per fer la vetlada. Per això: «Solamente cuando captas el eco de alguna canción, recuerdas que existe una raza de gente apasionada que lo habita».

La festa del Corpus a Portmany

Aleshores Sant Antoni era un petit port: «Las casitas a la orilla del mar parecían reflejar una imagen alegre. Al momento unos muchachos subieron al tejado de la Iglesia, ataron unas cuerdas a los badajos de las dos campanas, empezando a repicar a su manera (...) Los jóvenes pescadores salían de la iglesia con los santos sobre sus hombros, y las chicas radiantes con el oro y sedas de color anaranjado llevaban la Virgen. Entonces los curas aparecieron bajo palio portando la Hostia. Las gentes del Puerto se arrodillaban a su paso. Las rosas pendían de los balcones».

Formentera

Va contar poc de l’illa germana. Llavors el trajecte entre les dues voreres durava gairebé dues hores. Formentera comptava amb una carretera, que portava de la Savina a Sant Francesc Xavier, la capital de l’illa: « Hay algunas casas dispersas de aspecto pobre».

En el viatge de tornada, en un falutx carregat de sal, va menjar guisat de carn i patates i un plat ben curiós: «lechuga remojada en vino», tot acompanyat de l’olor del tabac pota.

Ara ens acompanyen altres olors i alguns dels paisatges s’han perdut. No deixem perdre més coses.