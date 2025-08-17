Imaginario de Ibiza | El Tancó des Cubells y los últimos santuarios de los isleños

Cuando la realidad se vuelve irresistible, la ficción es un refugio. Refugio de tristes, nostálgicos y soñadores Mario Vargas Llosa

La saturación que experimentan las carreteras, las playas, los pueblos y el resto de la isla a lo largo de la temporada estival es inversamente proporcional al número de ibicencos en circulación. Los oriundos, cansados de atascos, ruido y muchedumbre, nos refugiamos en nuestros hogares y amoldamos la vida social a esta coyuntura, reduciéndola a encuentros en casas de familiares y amigos, y acudiendo a ese menguante puñado de establecimientos que se mantienen como antaño o a las fiestas populares y recónditas donde podemos reconciliarnos con la isla, aunque sea por un rato.

Entre ellas, encontramos los bailes tradicionales en pozos y fuentes, que se desarrollan a lo largo de toda la temporada turística, desde abril a octubre, y que se reparten por enclaves de toda la isla. Buen ejemplo de ello es la fiesta de sa Font des Verger, cerca de Sant Josep, que se celebró el domingo pasado al anochecer, con gran concurrencia de público.

Con los años, sin embargo, van naciendo nuevos eventos de carácter popular a los que únicamente acuden los lugareños, salvo algún que otro turista despistado o de esos tan escasos que buscan conocer la Ibiza de los ibicencos, y que, por supuesto, siempre son bienvenidos. Sobre todo, porque no hay foráneo más valorado por el isleño que aquel que se acerca a su cultura y tradiciones con un interés verdadero.

Una de esas citas de reciente creación, ya ineludibles del verano, son las ‘Nits al Tancó des Cubells’, un ciclo de conciertos que se celebran los domingos al atardecer, desde finales de julio a finales de agosto, con la participación de artistas locales y que organizan la Associació de Vesins des Cubells y el Ayuntamiento de Sant Josep. Por un lado, el público disfruta del privilegio de escuchar la música de los artistas de nuestra tierra en un marco apacible y tranquilo, sin agobios. Y por otro, la belleza que desprende este idílico rincón, cercado con un ancho muro de piedra, que parece delimitar y proteger uno de los últimos fragmentos de la Ibiza real de esta pesadilla grotesca que nos rodea y que engulle, bocado a bocado, las porciones de isla que, en un principio, se habían reservado los ibicencos.

El Tancó des Cubells se halla, pues, rodeado por esta contundente frontera y elevado ligeramente sobre la pista de asfalto que, desde aquí, inicia el descenso hacia ses Boques y Cala Llentrisca, reptando por el acantilado. Está situado al pie de la iglesia y del salón Juan XXIII, con dos grandes árboles en el centro: un olivo y un algarrobo, alrededor de cuyos troncos se reparten varias docenas de sillas y algunas mesas. Al fondo, el quiosco del colectivo vecinal, donde se sirven cañas, refrescos y raciones de coca de pimientos y de trempó a precios populares, sin que nadie se sienta estafado.

Salvo algunas noches en plena ola de calor, suele correr una brisa agradable que trae aromas salinos y desde el costado sur del cercado pude disfrutarse una vista apabullante de las calas pedregosas situadas al pie del despeñadero, con algunas barcas fondeadas en el horizonte. Sobre el cuadrilátero cuelgan unas líneas de cable con bombillas, que proporcionan una iluminación suave y cálida. Uno de los últimos refugios, en definitiva, donde los oriundos aún no nos sentimos unos extraños.

El pueblo del Pare Palau El Tancó des Cubells mantiene esa atmósfera intemporal que ya sedujo al sacerdote catalán Francisco Palau i Quer, fundador de las carmelitas misioneras y que se estableció en este lugar en 1854, cuando era tan sólo un páramo rodeado de campos de almendros y algarrobos. El Pare Palau llegó a la isla tras ser desterrado por sus ideas en pro de la clase obrera y ya había vivido algunas etapas como asceta. Al año de estar allí comenzó a construir una ermita donde hoy se asienta la iglesia, dedicada a la Virgen del Carmen, y en 1858 comenzó a realizar periodos de ascetismo en el islote de es Vedrà, recluido en una cueva.

(*) Cofundador de www.ibiza5sentidos.es, portal que recopila los rincones de la isla más auténticos, vinculados al pasado y la tradición de Ibiza