Los primeros vuelos de las gaviotas 

En el mes de mayo, una notable colonia de más de un centenar de parejas de gaviota de Audouin (Ichthyaetus audouinii) decidió nidificar junto al embarcadero de na Salvadora, en sa Conillera. Su decisión provocó que varias de las excursiones previstas por el equipo del Servei d’Educació i Interpretació Ambiental (Ibanat) tuvieran que ser anuladas o pospuestas, porque la prioridad, en una reserva natural, es no molestar a la fauna, sobre todo si la especie en cuestión está protegida, como es el caso de esta gaviota endémica del Mediterráneo.

Los pollos han ido creciendo a lo largo de las semanas y los islotes se han convertido en auténticas guarderías de centenares y miles de gaviotas. Muchas de ellas están ya iniciando sus primeros vuelos y sus primeras salidas al mar y pueden observarse, algo torpes, descubriendo el mundo. Fondeamos bajo el acantilado de s’Espardell de s’Espartar y, de pronto, nos damos cuenta de que un grupo de jóvenes gaviotas —con algún ejemplar adulto— nos está observando desde lo alto. Y ahí siguen cuando, 50 minutos más tarde, regresamos de las profundidades; fondeamos en el racó de Tramuntana de sa Conillera y decenas de juveniles, aún con sus preciosos tonos grises, están posados sobre el balcón que allí forma la plataforma del pie del acantilado. Patosas, algunas de ellas se lanzan al mar. Su primera vez. Sienten curiosidad por el barco, a cierta prudente distancia, y por los submarinistas y a menudo son ellas las que se acercan un poco. Alguna, confiada, ha llegado a posarse sobre algún buzo. Están descubriendo el mundo.

Islotes como sa Conillera y s’Espartar son un auténtico paraíso para las gaviotas, tanto para la protegida gaviota de Audouin como para la más abundante gaviota patiamarilla (Larus michahellis). Ambas cuentan con prósperas colonias en estos pequeños territorios insulares, que a menudo parecen dividirse por zonas y cada especie ocupa un acantilado determinado para nidificar. Sin embargo, las presiones son muchas, los ecosistemas frágiles y las aves marinas —un grupo de aves en general muy amenazado– son más vulnerables en época de reproducción, que coincide, precisamente, con buena parte de la temporada turística. Y no es raro observar a personas desembarcando en los islotes a pesar de que existen inequívocos carteles que lo prohíben.

Refugio de diversas aves

En la visita a los islotes organizada por el equipo de las reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent el pasado 19 de julio —con los pollos de na Salvadora ya crecidos—, mientras los excursionistas autorizados desembarcaban en el muelle para seguir el camino hasta el faro con las indicaciones de la educadora ambiental que los acompañaba, un grupo de personas accedía ilegalmente al islote desde la bahía des Tragams, donde habían fondeado su embarcación.

Además, por supuesto, los islotes no sólo son refugio de gaviotas, sino que también lo son para otras aves marinas más pelágicas que ellas, más unidas al mar que a la tierra, como las pardelas cenicienta y balear (Calonectris diomedea y Puffinus mauretanicus) y el paíño europeo (Hydrobates pelagicus), que tiene en s’Espartar la colonia más importante del Mediterráneo occidental.

Un grupo de entidades conservacionistas de las islas, entre las que se encuentra el GEN-GOB, ha dado a conocer un manifiesto en el que se solicitan urgentemente medidas que eviten el descontrol, la masificación y las malas prácticas de parte del sector náutico en las costas, un descontrol que llega hasta las reservas naturales, donde incluso son habituales las motos de agua que, además de molestar a las aves con el ruido, pasan a menudo por la zona donde hay buceadores sin respetar las banderas que advierten de la presencia de submarinistas.