Història
L’Ibiza de 1911 (primera part)
L’any 1911 varen passar moltes coses a Eivissa. Va ser l’any que va veure néixer el gran folklorista Joan Castelló Guasch i morir el polític i advocat Ciprià Garijo, qui havia set diputat a Corts representant a les Pitiüses
Fanny Tur Riera
L’any 1911 va ser quan l’arqueòleg Carles Roman Ferrer va ser nomenat director del Museu Arqueològic, just quan es complia un any de la mort de son pare, l’advocat i polític Joan Roman i Calbet.
El 1911 va començar amb bon temps tot i que a partir del dia 3 el vent del nord-oest va ser present a l’illa i el dia de Reis va ploure. El 13 va ploure tot el dia i a causa del mal temps el vapor correu d’Alacant no va poder arribar a Ibiza després de la seua escala a Palma.
L’any començava també amb la notícia de la boda del metge Joan Villangómez Ferrer amb Pilar Llobet i Calbet. Abans, la premsa local es feia ressò de les bodes, sobretot si eren de gent principal. Just dos anys després, naixia un dels quatre fills que tendria el matrimoni. Era Marià, qui amb el temps seria un grandíssim poeta i traductor a més de mestre.
Aquell any va ser també el de la visita d’un viatger que va deixar, com aleshores feien molts, testimoni escrit de la seua estada aquí a més d’altres illes de la Mediterrània. El llibre es va titular ‘Mediterranean moods. Footnotes of travel in the islands of Mallorca, Menorca, Ibiza and Sardinia’, de J. Ernest Crawford Flitch (Yorkshire 1881-1946). L’any 2019 l’obra va ser traduïda al castellà per José Miguel Abad Indarte, qui va tenir coneixement d’aquest treball a través de Martin Davies. En aquest article combinarem alguns paràgrafs d’aquella obra tan interessant amb una crònica de com era l’Ibiza de fa 114 anys.
Els contribuents de 1911
Recared Jasso exercia de batle accidental de la ciutat mentre el titular, Miquel Marí Pol, era de viatge a Barcelona pel motiu que contarem més endavant. Artur Pérez-Cabrero Tur era encara el diligent secretari de la Corporació. Moriria ben jove, tan sols cinc anys després, justament el dia que en complia 46. La població de la ciutat, segons el cens de 31 de desembre de 1910, era de 6.513 habitants. Era major el nombre de dones que d’homes.
Jasso vivia a l’aleshores carrer d’Herreros a la Marina, avui del Mestre Joan Mayans. Un altre vesí, Vicent Pereira Morante, que vivia al carrer Garijo, encapçalava la llista de majors contribuents de Vila amb una contribució de 1.500 pessetes. En segon lloc estava Abel Matutes Torres, domiciliat al carrer de la Creu també a la Marina, amb una contribució de 1.067 pessetes. La resta de vesins més rics ja estaven lluny d’arribar a les 1.000 pessetes de contribució.
Una excursió històrica
L’any anterior havia acabat amb la notícia de l’excursió d’un grup d’eivissencs a Barcelona per celebrar la tan reclamada i desitjada connexió marítima directa entre el port d’Ibiza i la capital catalana. Fa cinc anys Joan Albert Ribas va publicar un interessant article sobre aquell viatge de bateig de la nova línia directa i ens contava, entre altres coses, que la delegació eivissenca va estar integrada per 150 persones.
Uns documents ben interessants dels molts que hi ha a l’Arxiu Històric d’Ibiza i Formentera (AHEiF) són els llibres de cròniques de l’Ajuntament, on es feien anotacions com ara el temps que feia cada dia o sobre algun esdeveniment a destacar. El d’aquell any de 1911 s’encetava el diumenge 1 de gener amb la crònica de l’excursió a Barcelona:
«Llegó á Barcelona la excursión ibicenca que inaugura la línea directa, en el vapor Balear, siendo espléndidamente recibida por todos los elementos de la ciudad barcelonesa y colonia ibicenca».
El recorregut que va fer la comitiva és el següent: una delegació embarcada en un vaporet va sortir del port de Barcelona per rebre a la comitiva que arribava d’Ibiza. Una vegada desembarcats varen marxar tots en manifestació per les Rambles, carrer de Ferran i plaça de Sant Jaume a l’Ajuntament on varen ser rebuts al Saló de Cent i obsequiats amb un vi d’honor. D’allí marxaren a la Diputació i al Centre Excursionista. A les tres de la tarda es varen reunir tots davant el monument a Cristòfol Colom per marxar cap al Parc Güell on es varen ballar unes sardanes en honor als eivissencs. D’allí marxaren al Palau de la Música, on l’Orfeó català els va oferir una actuació. D’allí partiren al Mundial Palace on es va celebrar un banquet per a 300 persones. El vespre va acabar amb una visita al teatre Romea on es va oferir una funció dedicada als eivissencs, que no varen haver de pagar res de tota aquella festa «ni siquiera los gastos de tranvias y coches».
L’endemà, dia 2, va continuar el programa d’actes i la representació eivissenca va ser convidada a un altre banquet en el restaurant que hi havia al cim del Tibidabo. La premsa catalana també se’n va fer ressò.
A les sis del vespre d’aquell dia sortia de tornada a Ibiza el primer vapor directe que havia de fer el servei i en el qual embarcarien la meitat els excursionistes: «La otra queda en Barcelona á continuar su labor de unión de ambos pueblos, que será probablemente base de engrandecimiento y liberación de esta desgraciada isla».
L’acta del plenari del 4 de gener també mencionava l’esdeveniment. L’excursió «fue acogida con grandes obsequios y el mayor cariño por todos los elementos de la metrópoli catalana que demostraron fraternal cariño que reina entre catalanes e ibicencos (...) por su esplendidez y entusiasmo en favor de los ibicencos».
La premsa local d’aquells primers dies de gener també va dedicar algunes portades al viatge. Les entitats que s’havien implicat en la reivindicació de la línia i en l’excursió iniciàtica havien set l’Ajuntament d’Ibiza, la Diputació Provincial, la Cambra de Comerç, el Centre Excursionista de Catalunya, la Societat d’Atracció de Forasters de Barcelona, entitat creada l’any 1908 amb l’objectiu de promocionar el turisme a Catalunya, i la colònia eivissenca de Barcelona.
El carnaval
El mes de febrer havia començat també amb aigua i vent, però quan el diumenge 26 començava oficialment el Carnaval, el dia va ser assolellat. Des de final del mes anterior s’havia preparat una temporada de ball al teatre Pereira, però la crònica municipal de l’inici del Carnestoltes no deixava gaire lloc per a l’optimisme:
«Día magnifico, primaveral, que forma contraste (...) con la pobreza y desanimación de la natural de Carnestolendas».
L’endemà hi tornava el cronista i escrivia amb cert sentit de l’humor:
«Sigue el buen tiempo y se acentúa la decadencia del Carnaval. Lo único notable ha sido hoy, en plena tarde (...) el coraje de un ‘matasiete’ (és a dir, un pinxo, com es deia abans) que (...) quería hacer bisteks de un infeliz que á duras penas pudo librarse de la fiera».
Les obres del port
Les obres continuaven durant l’any 1911, tot i que molt a poc a poc. Recordem que havien set adjudicades a final de 1906 i iniciades a començament de 1907 després de dues dècades aturades i amb els blocs de pedra ordenats i esperant al costat de s’Alamera, entre el passeig i ses Feixes.
Manca de cases
A Ibiza faltaven cases, però no per un excés de gent sinó simplement perquè la població havia augmentat. Aquesta era l’opinió del metge Antoni Serra i l’expressava en un article publicat a final de juny a Diario de Ibiza. Si entre 1883 i 1900 s’havien construït prop 423 habitatges a Ibiza, el ritme s’havia aturat la primera dècada del nou segle i segons ell era necessari fer-ne de noves que complissin les mínimes condicions de salubritat i perquè així, segons deia, s’abaratiria el preu del lloguer.
La festa de Sant Joan i Sant Pere i un parricidi
Per a aquesta important festa s’havien organitzat com cada any revetlles a les places de Sant Elm i de la Constitució a la Marina. Aquell any, les festes començaven la nit del 23 i havien de durar tres dies. Eren dies de bon temps i vent de llevant. El dia abans havia mort Antonina Ramon, esposa del metge i historiador Enric Fajarnés Tur qui dues dècades després, l’any 1934, seria nomenat fill il·lustre de la ciutat, tot i que va haver d’esperar a morir-se per aconseguir-ho.
En el programa de les festes de Sant Pere i Sant Pau hi havia també regates i una revetlla al passeig de s’Alamera, que s’il·luminaria per a l’ocasió. Les festes varen merèixer la felicitació de la premsa al batle de la ciutat, que era definit així com pertoca: «un aplauso a nuestro batle, pues». Aquesta paraula tan polida i tan nostra, batle, encara no s’havia perdut.
El vespre abans, es va produir un fet tristíssim i ferotge que va enfosquir la celebració: un pare va enverinar el seu fill de dos mesos perquè pensava que la criatura no era seua.
La por al còlera i dos bans municipals
L’admissió de vaixells al port es feia sempre amb precaucions sanitàries per si portaven a bord alguna malaltia contagiosa que es pogués introduir entre la població. Aquell any una nova passa de còlera castigava poblacions germanes com ara alguns pobles del Penedès. Per això, quan el dissabte 15 de juliol el vapor ‘Isleño’, procedent de València, va arribar a Ibiza amb un malalt entre la tripulació, abans de donar-li permís d’entrada al port, un metge va inspeccionar el mariner, resultant que només patia d’una indisposició de ventre.
Tan sols dos dies després el batle de Vila, Miquel Marí Pol, signava un ban amb amb deu punts i una sèrie d’instruccions per evitar que el còlera entràs i s’escampàs:
1. Donava vuit dies perquè els vesins fessin ben net ca seua emblanquinant les parets, tant de dins com de fora, i no guardassin cap gènere brut, ni de fàcil descomposició.
2. També abans de vuit dies els propietaris havien de netejar bé els corrals, on no hi podien emmagatzemar fems ni materials en descomposició
3. Els fems i material d’abonament havien de ser traslladats a dipòsits on indicàs l’Ajuntament i amb la condició que havien d’estar tapats amb una capa de calç viva.
4. Quedava prohibit que gallines, cabres, moltons i altres animals anassin amollats per la via pública, com passava, «ni que se estacionen en ella, con gallineros, ataduras ú otra classe de procedimientos».
5. Només es consentia tenir aquests animals, així com cavalls, mules i ases a locals adequats, ben ventilats i amb la capacitat necessària, sempre que fossin netejats diàriament.
6. També es prohibia tirar a la via pública fems, deixalles, aigües brutes, orins, defecacions i en general tot el que no fos aigua neta o desinfectant per regar carrers i places.
7. Només es podien traure els fems als carros que eren els vehicles emprats per al servei de neteja.
8. Quan s’haguessin de traure gènere brut o sospitós fora de la ciutat, s’havia de fer amb l’autorització prèvia de l’Ajuntament, de nits i amb les degudes precaucions.
9. El novè punt recordava totes les disposicions sanitàries i higièniques vigents.
10. Diferents comissions designades per l’Ajuntament inspeccionarien i vetlarien pel compliment d’aquestes disposicions.
Les infraccions serien multades amb 25 pessetes la primera vegada i amb denúncia davant els tribunals ordinaris si es reincidia.
Menys de tres mesos després, el 12 d’octubre, l’Ajuntament va tornar a insistir en qüestions sanitàries amb un nou ban, que en aquest cas només tenia quatre punts:
1. Obligava els propietaris a construir excusats a cases i finques, amb el sistema que triassin per executar la separació dels materials fecals que, a més, no s’havien d’emprar per a usos agrícoles com se solia fer, sense ser desinfectats abans.
2. Els fems i altres restes s’havien de guardar a locals coberts i lluny de les cases i dels dipòsits d’aigua potable. Els punts de fems dels animals havien d’estar fora de les poblacions i lluny de les carreteres i cabals d’aigua potable.
3. Les aigües dels rentadors públics (la història del rentador públic de ses Feixes mereix un article a banda) havien de tenir prou pendent per anar a parar a dipòsits on es tractarien amb calç per desinfectar-les.
4. Es prohibia rentar les robes dels malalts infecciosos si abans no eren desinfectades.
Qui incomplís qualsevol d’aquests punts també seria castigat amb multes de 25 pessetes. Però tot i les amenaces, durant anys va costar molt el compliment d’aquests i altres bans i les cases de determinats punts de la ciutat varen continuar incomplint molts dels criteris de salubritat.
Suscríbete para seguir leyendo
- Agosto en las salinas (un día cualquiera en la playa)
- Despecho, venganza y conquista en la Ibiza de 1235: la debilidad secreta de la muralla
- Una medusa fuera de temporada
- La mirada de Joan Costa | La llegada de las viejas
- La implantació de La Caixa de Pensions a Eivissa
- Imaginario de Ibiza | Tomates ibicencos de verano
- Crece la desconfianza hacia las vacunas en España
- Imaginario de Ibiza: Foto imposible de una puesta de sol en es Calonet