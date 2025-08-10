Ibiza no ha sido nunca un paraíso

Incluso el Edén del Génesis es un bello y cruel cuento oriental, un falso paraíso que condiciona la libertad a la obediencia de una absurda prohibición que impide a la primera pareja humana acceder al conocimiento y tener conciencia del bien y del mal. Dios, que quería a sus criaturas sumisas y tontorronas, les dijo aquello que fue un trampa: «Gozad del dolce far niente, pero no me toquéis los cataplines». Aquel fue un falso Edén, un paraíso imperfecto creado por un anónimo vate imaginativo para tratar de explicar, con la desobediencia y la expulsión, el caótico vivir que los humanos hemos tenido siempre, ese ambular perplejos y desamparados por este perro mundo, sudando la camiseta para proveernos de sustento y, lo que es ya peor, condenados a muerte desde que nacemos. De Paraíso, por tanto, nada de nada.

También se suele hablar del paraíso de la infancia por la inocencia de los niños que es otra forma de estar en Babia. Un nuevo engaño. ¡Que le hablen de infancia feliz a los niños gaseados en los campos nazis o, en nuestros días, a los niños masacrados en Ukrania, Gaza o en algunos países africanos! También la infancia puede ser un mal sueño. Y un último paraíso, supuesto paraíso, es el que en entre los años 30 y 50 –en los 60 se rompió el hechizo-, vieron algunos en nuestras islas que describían como utópicas e incomparables arcadias. Una nueva mentira. Y un insulto para quienes entonces vivían aquí y que en los sufridos 50 ni por asomo tenían la percepción de vivir en un Edén. Lo cierto es que se vivía con manifiesta precariedad. Ibiza y Formentera, en aquel entonces no tan lejano, eran unas islas olvidadas y pobres. Vila no pasaba de ser un pueblo grande o, si lo preferimos, una ciudad pequeña, pero si exceptuamos las cuatro familias acomodadas, la vida de la gran mayoría era modesta, lo que no significa que no fuera relativamente feliz.

Mis recuerdos de aquellos años son los de un barrio, un pequeño mundo en el que todos nos conocíamos. Las calles eran todavía de tierra y en verano las regaba una cuba de agua que cargaba un carro tirado por una mula. No eran raras las cucarachas y algunas ratas. Los albañales no andaban bien y los chaparrones de invierno las sacaban ahogadas a los muelles. En la Penya aún existían cochineras al pie de Santa Lucia, el baluarte, y las aguas sucias bajaban por las calles en las que no era raro ver sueltas algunas gallinas. Yo vi una cabra.

Cocinas de carbón y soplillo

La iluminación nocturna de unos bombillones en las esquinas era mortecina y triste, pero era lo que daba de sí la que llamábamos ‘fábrica de la luz’ o de ‘Matutes’ que estaba detrás del Cine Serra y cada dos por tres nos dejaba a dos velas sin avisar. Las cocinas de las casas eran de carbón y soplillo, y siendo una rareza la ducha en el cuarto de baño, nos bañábamos en un barreño con agua que en invierno calentábamos en los fogones. Nuestras madres se dejaban los nudillos en rugosas tablas de lavar, fregoteando la ropa que luego se secaba en los tendederos de los balcones, dejando a la vista domésticas intimidades, enaguas, bragas, sábanas y calzoncillos, que le daban un aire familiar a la calle. Pero no nos importaba, estábamos contentos. Veníamos de tiempos en los que, sin agua corriente en las casas, la repartían els aiguaders o se salía a buscarla en las tres fuentes municipales, una en cada barrio, la de la Penya al pie de las escaleras que suben a sa Drassaneta, la de la Marina en la plaça de sa Font y la de Dalt Vila frente a l’Escala de Pedra, en Dalt Vila.

Aquello, afortunadamente, en los cincuenta ya era memoria y nos parecía un lujo tener agua en los grifos, dentro de las casas. Nos abastecíamos de comestibles en el Mercat Vell, de pescado en la Peixateria y de todo lo demás en aquellos colmados que colgaban del techo tiras atrapamoscas pero que tenían de todo un poco, desde escobas y lejías a bacalao seco y sardinas de casco. No era raro, sin embargo, que de vez en cuando faltasen algunos productos que la isla no producía y traían desde Valencia o Barcelona los motoveleros, tantos que ocupaban toda la dársena interior del puerto y en ocasiones, sin norays, amarraban abarloados. No puede extrañarnos que fuese un acontecimiento la llegada del barco-correo.

La gente tenía lo que necesitaba, pero no más.Y algo parecido pasaba en el medio rural. El tradicional minifudismo permitía que las casas fueran en cierta medida autosuficientes. Si les faltaba algo, lo adquirían ‘baixant a Vila’. La despensa rural tenía el oportuno complemento de las matanzas y no faltaba el payés-pescador que mejoraba el condumio con algunas capturas que, si se terciaba, podían conseguirse con un cartucho de dinamita. En los cultivos todavía se usaba el arado romano y el agua, la que daba el cielo, se almacenaba en cisternas. Los más afortunados, si acertaba el zahorí y alcanzaba una vena de agua, construían un pozo para uso doméstico y norias y aljibes para regar los campos. La vida fora Vila, como en la ciudad, era modesta y conformada.

Si el día a día transcurría entonces con aquella sobriedad, sin excesos porque no sobraba nada, ¿de dónde salía aquel mundo feliz que describían algunos, aquella utopía, aquella arcadia insular, aquel paraíso de unas islas en las que el tiempo parecía detenido? Hoy sabemos que tan ilusorios comentarios sólo los hacía el viajero que pasaba unos días en la isla sin dar un palo al agua, disfrutaba de una naturaleza virgen y ahuecaba el ala. Una visión que no dista tanto de la que hacen hoy los herederos del Tío Gilito que llegan en reactores privados, habitan grandes mansiones y esquivan el mundo real del chabolismo, los vertederos que ensucian los bosques, las playas masificadas y los litorales destrozados. Los turistas de discoteca y aluvión, también hoy, vienen, se van y hablan –no todos, cabe decirlo- de un paraíso que es sólo un mito.