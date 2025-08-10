Berenjenas con miel de verano

Ya lo hemos dicho otras veces, que con estos calores no apetece para nada meterse en la cocina, pero como no sólo de sopas frías viven el hombre y la mujer, hoy traemos una receta ultrasencilla, que no necesita más preparación que cortar las berenjenas y calentar el horno. Yo he cogido berenjenas blancas, porque las vi en el mercado y tenían tan buena pinta que no pude resistirme, pero se puede preparar con cualquier tipo de berenjena. Como es verano y queremos algo ligero, no las vamos a empanar ni pasar por harina ni freír sino algo mucho más fácil y menos pesado, que con las temperaturas que tenemos se agradece. Pero en invierno, están deliciosas empanadas o rebozadas, incluso en tempura, fritas en aceite bien caliente para que queden muy tostaditas y añadirles luego la miel.

Ingredientes (para dos personas): -2 berenjenas (2,95€) -2 cucharadas de miel (0,42€) -sal y pimienta -aceite de oliva Precio: 3,37€ (1,69€ por ración)

Preparación

—Cortar las berenjenas como más os guste: en rodajas, mitades con unos cortes para que se hagan bien o en cuartos.

—Agregar sal de forma generosa, asegurándonos de que se distribuya bien, y dejar en un colador quince o veinte minutos. Esto hará que suelten líquido y se hagan mejor.

El momento de poner la miel / M. T.

—Mientras, precalentar el horno a 180 grados.

—En una placa bien engrasada de aceite o sobre un papel de horno colocar las berenjenas. Salpimentar, agregar un poco de aceite y asar hasta que estén hechas. El tiempo dependerá del corte que hayamos escogido. Yo por eso las he hecho a rodajas, aunque no es como más me gusta, para ahorrar tiempo (y electricidad).

—Sacar del horno, espolvorear unas escamas de sal y rociar con la miel.

El toque gourmet

Mezclar la miel con un poco de vinagre y cayena si os gustan los sabores más extremos.