La ruta de las ‘capelletes’, otra tradición que se extingue

"Para crear debes ser consciente de las tradiciones, pero para mantener las tradiciones debes de crear algo nuevo" (Carlos Fuentes).

No hace muchos años, al menos aquellos que nos criamos por la zona de Sant Josep, e imagino que ocurriría igual en otros lugares de la isla, existía la tradición de pasar la capelleta de casa en casa. Esta suerte de urna portátil conservaba una imagen de la Sagrada Familia, con la Virgen, San José y el Niño Jesús, protegida por un cristal. El adoratorio tenía dos tapas en la parte frontal unidas a la caja con bisagras y sujetas con un gancho que al abrirse dejaban al descubierto las efigies. Adherida a la parte superior existía otra pieza de madera que se levantaba, dejando el conjunto coronado por una cruz, como las auténticas capillas que hay repartidas por los campos y los montes ibicencos. En la base de madera, asimismo, existía una ranura a través de la cual se podían introducir monedas y billetes a modo de donativos, que una persona encargada por cada ruta posteriormente entregaba a la iglesia.

La tradición establecida en los andurriales al pie de sa Talaia consistía en que sa capelleta era traída a casa al anochecer. Llegaba en manos de un vecino procedente del hogar anterior a la ruta y, al día siguiente, justo veinticuatro horas después, con el ocaso, quienes la tenían en custodia debían trasladarla a la siguiente familia. La imagen en cuestión realizaba todos los meses el mismo recorrido, con parada en una treintena de viviendas, de forma que cada beneficiario conocía de antemano la fecha en que llegaría. Una vez al año, al parecer por la Fiesta de la Candelaria, todas las capelletes de las distintas véndes, como sa Raval, Benimussa, Cas Serres o Cas Marins, se trasladaban a la iglesia de Sant Josep.

Imágenes de santos

La capelleta de la imagen –capturada hace más de veinte años–, pertenecía al barrio de Cas Serres y exhibe una urna desgastada, con agujerillos de carcoma y la cruz superior fracturada en uno de sus brazos. En el interior de las tapas luce imágenes de santos, que se iban sustituyendo cuando se desgastaban. Recorría el barrio de Cas Serres, entre sa Raval i cas Puvils, aunque al parecer ya no sigue circulando, tal y como ocurre con la mayor parte de los adoratorios que aún existían hasta hace pocas décadas.

Sin embargo, no todos han quedado en el olvido. En la vénda de Benimussa sa capelleta aún sigue recorriendo los caminos en manos de unos pocos vecinos que mantienen la tradición. Margalida Prats, residente en la zona, me cuenta que de niña su abuela les apuraba para devolver a tiempo el adoratorio a la casa siguiente, que quedaba bien lejos, y les decía que tenían que rezar durante todo el traslado. En en el porxo de su casa incluso había una ventana cegada a la que conocían como la finestra de sa capelleta, y mientras permanecía en el hogar se oraba ante ella. Hoy, llega a muchas menos viviendas y la gente la custodia varios días en lugar de las 24 horas de antaño. La razón es que muchas casas las han adquirido extranjeros y gente de fuera de la isla, que no conoce estas tradiciones, y han ido quedando al margen. Otra costumbre, en definitiva, que subsiste a duras penas y que tiene los días contados.

'Capelletes' a tamaño real

A la tradición de las capelletes portátiles o adoratorios se suma la presencia de otras construidas en bosques y campos por ibicencos que quisieron agradecer el cumplimiento de sus anhelos con estos pequeños monumentos. Las tradicionales son la Capelleta des Puig d’en Ribas, en Santa Eulària; la des Puig d’en Serra, en la zona de Benimussa; la d’en Beia, junto a la carretera de Sant Josep a Sant Antoni, casi a la altura de Sant Agustí, y la de sa Talaia de Sant Antoni, que el miércoles volvió a sufrir un incendio a pocos metros.

(*) Cofundador de www.ibiza5sentidos.es, portal que recopila los rincones de la isla más auténticos, vinculados al pasado y la tradición de Ibiza