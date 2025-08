La mirada de Joan Costa | Mundo subterráneo

El dilema del horizonte

Amanecer en la playa de es Figueral. Una de las dudas más frecuentes que asalta a los fotógrafos es dónde colocar el horizonte en el encuadre de la foto. Muchos hacen caso de la mal llamada regla de los tercios, que consiste en dividir la imagen en tres partes y situar el horizonte bien en el tercio superior, bien en el inferior. No deberíamos hacer caso de esa regla, pues muchas imágenes muestran mayor interés en el centro o en algún punto alejado de esos tercios de la imagen. En esta fotografía decidí darle más importancia a las nubes que al mar, y estas me impusieron colocar la línea del horizonte en un plano muy bajo de la imagen. 9/Abril/2023 Islas Baleares. Ibiza.

El dilema del horizonte / Joan Costa

La barracuda al detalle

Barracuda solitaria nadando en el Port de Sant Miquel. Las barracudas son unos de los peces más curiosos que vemos en nuestro mar. El problema es que no es fácil observarlos con detalle. Lo más llamativo es su forma hidrodinámica. Suelen moverse en grupo y a gran velocidad. Si los fotografiamos de perfil, el reflejo de la luz en sus escamas no nos deja apreciarlos con detalle. A este ejemplar tuve la fortuna de poder fotografiarlo de frente evitando los reflejos, por lo que se aprecia bien el dibujo y el color de su lomo. 4/Julio/2025 Islas Baleares. Ibiza.

La barracuda al detalle / Joan Costa

Autorretrato con cruces

Autorretrato realizado en el calvario de la iglesia de Sant Miquel. Esta imagen, aunque no se me reconozca en ella, sigue siendo un autorretrato. Podría parecer que hay otra cámara detrás de mí y que yo aparezco en silueta, pero no es así. En realidad me centré en enfocar mi sombra que se proyectaba en la pared de debajo del calvario. Para acentuar el efecto, conseguí desenfocar la parte superior haciendo uso de un objetivo descentrable usado habitualmente en la fotografía de arquitectura. 15/Diciembre/2022 Islas Baleares. Ibiza.

Autorretrato con cruces / Joan Costa

Baile nupcial de las vaquillas

Dos ejemplares de vaca serrana interactúan en el Port de Sant Miquel. El serrano o vaca es un pez solitario, sedentario y territorial que defiende con fiereza su espacio. Es raro verle interactuar con otros ejemplares, pero durante su época de reproducción realizan una danza nupcial con su pareja bastante espectacular, siempre a última hora del día, donde se exaltan las manchas azuladas del vientre y se entrelazan sus cuerpos. 4/Julio/2025 Islas Baleares. Ibiza.

Baile nupcial de las vaquillas / Joan Costa

Mundo subterráneo

Interior de la cueva de Can Marçà en Sant Miquel. Aunque en Ibiza existen un gran número de cuevas, la mayoría de ellas son muy desconocidas y están aún por explorar. Posiblemente, la más conocida y más espectacular sea la de Can Marçà en Sant Miquel. Esta puede ser visitada por el público previo pago de una entrada. Para los fotógrafos también merece la pena la visita, pues el mayor problema que encontramos en las cuevas, que es la falta de luz, allí está resuelto gracias a la instalación de un circuito de luz artificial. 19/Octubre/2017 Islas Baleares. Ibiza.