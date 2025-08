Autorretrato con cruces

Autorretrato realizado en el calvario de la iglesia de Sant Miquel. Esta imagen, aunque no se me reconozca en ella, sigue siendo un autorretrato. Podría parecer que hay otra cámara detrás de mí y que yo aparezco en silueta, pero no es así. En realidad me centré en enfocar mi sombra que se proyectaba en la pared de debajo del calvario. Para acentuar el efecto, conseguí desenfocar la parte superior haciendo uso de un objetivo descentrable usado habitualmente en la fotografía de arquitectura. 15/Diciembre/2022 Islas Baleares. Ibiza.