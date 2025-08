Agosto en las salinas (un día cualquiera en la playa)

Cada quien en la playa, en la pequeña parcela de arena conquistada, la defiende con uñas y dientes. Cada sombrilla es una bandera y su sombra marca los límites que ningún intruso debe atravesar. Hamacas, toallas, colchonetas de plástico, bolsas, pelotas y demás accesorios playeros, ocupan el lugar mientras no se levante el campamento. Conforme avanza la mañana, la coreografía de la playa adquiere tintes surrealistas. Todos, jóvenes y menos jóvenes, flacos y obesos, celebran religiosamente la ceremonia del bronceador, sobándose a modo, a dos y cuatro manos, hasta que sus cuerpos quedan minuciosamente embadurnados de pringosos untes, relucientes y resbaladizos. Después, alternando el decúbito supino y el decúbito prono, boca arriba y boca abajo, inmóviles, los sufridos bañistas soportan estoicamente un sol inmisericorde que cae a plomo y levanta ampollas, sudando la gota gorda que empapa la toalla, puesta la esperanza en el bronceado caribeño de la chica que han visto en un anuncio.

Unos niños hacen castillos en la arena y el más pequeño sale corriendo, desconsolado, cuando un musculado efebo le pisa un torreón y provoca el desmoronamiento de toda una muralla. A pocos metros y con los pies en el agua, una pareja trabaja el body con dos palas y una pelotita que suele escaparse descontrolada. Un perro se sacude el agua tras el baño y estimulado por la mojadura se orina en la orilla. El personal se cabrea porque el animalito no lo hace con el disimulo que practican dentro del agua los adultos. La dueña del chucho se acalora y en pleno berrinche recurre a epítetos fuera de tono, mientras el can, rabo entre patas, baja la cabeza avergonzado y discretamente, arrastrándose casi, busca refugio detrás de una hamaca.

Poco a poco cesan los aspavientos del personal y la playa recobra la calma. Que dura poco. Porque por poniente se acerca una gitana de poderoso caderamen que descarga en la arena su enorme cesto de frutas. Resopla, se quita el sudor con un pico del sobrepuesto mandil y a voz en grito pregona su mercancía, «uvas, melón y coco». Sigue al poco su camino y llegan dos negros guapísimos y camilargos que se acuclillan, abren su pañolón de maravillas y enfatizan con claros gestos el ‘bueno, bonito y barato’ de supuestos marfiles, carátulas troqueladas, elefantes y jirafas de todos los tamaños, brazaletes y relojes con dorados muy aparentes.

Esta mañana, Margot, la vendedora de bikinis, está indispuesta y la sustituye Andrea, un italiano de buen ver, alto, moreno, los ojos azules, rubio ensortijado el pelo y rímel en las pestañas; un espécimen, en fin, como el discóbolo de Mirón, con sandalias de cuero negro que sujeta con finas cintas que abrazan, cruzadas, sus pantorrillas. Un pareo multicolor anudado en la cintura y abierto en un lado le ventila los bajos y deja ver, cuando el susodicho avanza la entrepierna, un minúsculo taparrabos floreado. Y como buen italiano, vende con arte. Cada brazo es una percha de pañuelos multicolores, vestidos y tangas. Está muy solicitado, más por sí mismo que por la voluntariosa exhibición que hace de la mercancía. Él lo sabe y se aprovecha. Insiste, remueve el género con sugerentes picardías y mohines que levantan cierta histeria en las féminas que miran y tocan, pero no compran. El italiano se cansa, tuerce el gesto y, con cara de pocos amigos, se sienta en la arena. Para él, está siendo un mal día.

Como un gendarme

El hombre de las hamacas, dueño y señor del arenal, distribuye espacios y, si hace falta, toca el pito como si de un gendarme se tratara. Discute con una señora de muchas ínfulas que ha retirado una tumbona de pago para colocar en su lugar una toalla negra con un áncora dorada. El concesionario la amenaza con un ticket en la mano y parece un árbitro levantando tarjeta amarilla. El público, que está hasta el moño de los aires funcionariales del susodicho, abuchea y silba al hamaquero que se amilana, recoge velas y opta por no espantar a la clientela habitual que no sabe qué partido tomar, el del cobrador o el de la señora.

Una señorita imponente que quita el hipo de sólo verla, -busto pletórico y carnes prietas-, pasea como la trajo Dios al mundo con absoluta indiferencia y enamorada de sí misma, hasta que el dedo gordo del pie derecho tropieza con una piedra y, aunque el público que la sigue con ojos como platos se encoge en un ¡ay!, no descompone la figura y mantiene, impasible el ademán, su juncal y altivo paseo. La sigo con la mirada y veo sorprendido, muy allá, cuando los mirones no son los que vieron el golpe, que la diva cojea, se deja caer y, circense, en una postura que sólo consiguen los contorsionistas y los niños, se lame el dedo gordo como un perro pachón. En el agua empieza también el movimiento de patines a pedal, barcas de vela, un catamarán enorme y las tablas de surf, que no surfean porque el mar es una balsa, pero dan la murga porque el surfista, tumbado y resignado, rema con las manos. Es todo un tránsito playero que los bañistas sortean como pueden.

El colmo de la playa son las neumáticas a motor que desde un yate traen turistas a los chiringuitos, dejando tras de sí sospechosos círculos tornasolados que atufan a gasoil. Conviene recoger los bártulos y volver a casa. Camino del aparcamiento, atravieso el sabinar donde una familia numerosa, abuelos incluidos, ha improvisado un doméstico asiento con mesa, sillas y demás. Cuando abandonen el lugar, quedarán en las arenas envoltorios, papeles, envases, latas y cortezas de sandía que, durante un tiempo, serán parte sustantiva del paisaje.