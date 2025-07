Memoria de la isla | Del Puig de Missa

Siento una profunda admiración por nuestras iglesias rurales. Me fascinan por su desnudez, me atraen por su belleza y me resultan evocadoras por las huellas que el tiempo y la memoria ha dejado en ellas. Siento, sin embargo, una especial predilección, en el Puig de Missa, por la iglesia de Santa Eulària. Mi apreciación puede ser subjetiva, lo es, pero me parece la más sugerente, la de construcción más compleja, la que consigue mayor plasticidad en el paisaje, la que nos habla de manera más elocuente de la azarosa historia de la isla, de cuando la iglesias eran, todo a un tiempo, templo y fortaleza, refugio físico y espiritual. Las poco más de doscientas familias que habitaban casas aisladas en los campos, se refugiaban en ella cuando había peligro. Pero aquí no hablamos de su historia, nos interesan las atrevidas soluciones de su arquitectura que, sin perder su función religiosa, es lugar de acogida, de encuentro comunitario, familiar, casi doméstico. Alguien dijo que en Ibiza las casas parecen templos y los templos parecen casas. Y es bien cierto que nuestra pequeña iglesia rural, más que ‘casa de Dios’, siéndolo, es más la ‘casa del pueblo de Dios’. Es precisamente lo que significa ecclesia, comunidad, comunión, asamblea.

Verdadero ‘monumento histórico’, condición que no siempre contemplamos, la iglesia de Santa Eulària fue la primera que se construye fora Vila y, más aún, la primera en completar su construcción, pues Santa María la Mayor, la Catedral, mantuvo sus obras hasta bien entrado el siglo XVIII, cuando su estilo pasa del gótico al barroco. La primera referencia del templo eulaliense es de 1302, aunque tal como lo conocemos hoy es del siglo XVI. Su inauguración tuvo lugar el 1568, aunque sus porxos –los mayores de nuestras iglesias- son del siglo XVII. Es importante recordar que el proyecto del templo y del torreón adosado que mira al sur y que estuvo artillado es de J. Battista Calvi, el ingeniero italiano que andaba en la construcción de las murallas de Vila.

Lo primero que llama la atención de la iglesia es su ubicación en un lugar elevado, con buena visión sobre el horizonte marino, las costas y el llano. También sorprende que dé la espalda al mar, al sur, donde tiene el baluarte, pero lo justificaba el peligro que venía del mar, razón de que la entrada quede protegida en su norte por un gran espacio porticado, casi oculta. Existe otra puerta lateral, que mira a cala Llonga, de la que Marí Cardona dice que podría ser la puerta primitiva, detalle controvertido al ser una entrada más visible y accesible. Cabe preguntarse si no pudo abrirse después, pasado el peligro.

El espacio porticado

En cualquier caso, el elemento más llamativo del templo es el espacio porticado ya citado, dividido en tres cuerpos por grandes arquerías y con un acusado cerramiento, sólo roto por la entrada que tiene en su poniente y un pequeño ventanuco en su levante. Perfecto arquetipo de umbral, separa el espacio profano exterior y el ámbito sacro del interior del templo con una clara función vestibular de acogida como subraya el banco corrido que recorre su perímetro y la cisterna, elementos domésticos que permitían descansar y refrescarse a quienes tenían una larga caminata hasta llegar a la iglesia.

Otra singularidad de esta extraordinaria porxada es que queda separada más de un metro del cuerpo de la iglesia. Se aduce la posibilidad de que una capilla más antigua ocupara su solar, pero no parece que ello explique la separación. Más lógico es pensar que, al no estar orientada la iglesia al mediodía por donde llega la luz y encarar la entrada en su norte con un espacio porticado de estricto cerramiento, dejar una separación a cielo abierto entre el templo y porxo facilitaba que la luz llegara desde arriba, indirecta y cenital. Una solución ingeniosa, amén de ser una abertura que pudo permitir defender la entrada desde arriba.

Esta atrevida solución para conseguir luz y tal vez protección es muy posible que la aprovechara Le Corbusier en la capilla de Notre Dame de Haut, en Ronchamp (Francia). El arquitecto la construyó en los años cincuenta y había estado en Ibiza en 1928 invitado por Josep Lluís Sert. Sabemos que visitó la iglesia de Santa Eulària acompañado por un grupo de estudiantes de la Escuela de Arquitectura de París, discípulos suyos que estaban acampados junto a la desembocadura del río. Y nos consta por el Marqués de Lozoya que el arquitecto quedó entusiasmado por la sencilla y efectiva simplicidad de la iglesia y que no dejó de hacer dibujos y notas en el pequeño bloc que siempre le acompañaba. Fueron estos alumnos los que le comentaron al Marqués de Lozoya la elogiosa frase de Le Corbusier- «A mi juicio, la arquitectura rural ibicenca es la más vieja tradición y la más fecunda en soluciones de toda la cuenca mediterránea». A partir de aquí, no me atrevería a decir que el antropométrico ‘Módulo’ corbusiano provenga del arquetípico ‘cubo’ que conforma nuestros casaments. Tampoco me atrevería a decir que de ellos copiara Le Corbusier elementos como la horizontalidad, el organicismo y la ortogonalidad de muchas de sus obras, pero sí que pudo ver en nuestra arquitectura una magnífica representación de las exigencias que habían de asumir las vanguardias arquitectónicas, racionalización, medida humana, sencillez compositiva, etc. Lo que, en todo caso, resulta significativo es que en la capilla de Notre Dame du Haut, en Ronchamp, que Le Corbusier levanta en los años 50, el lugar proporciona la geometría del templo, subrayando la condición hierofánica de de la colina, -como tenemos en el Puig de Missa-, dominando el paisaje y repitiendo la ingeniosa solución de dejar un espacio abierto entre la cáscara de la azotea y las paredes, una estrecha franja que separa la cubierta de los cerramientos laterales para facilitar que la luz indirecta resbale al interior de la capilla. ¿Casualidad? Nunca lo sabremos, pero no deja de ser una coincidencia curiosa, después de su visita a la isla y de los elogiosos comentarios que hizo de ella.