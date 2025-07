La mirada de Joan Costa | La llegada de las viejas

Siluetas

Faro de es Botafoc con Dalt Vila al fondo. Normalmente los fotógrafos buscamos que el sujeto principal sea lo más iluminado en la imagen. Pero existe una excepción: las siluetas. En este caso el sujeto principal está en sombra y es en el fondo donde se concentra la mayor cantidad de luz. Para que esta técnica sea efectiva, es necesario que el sujeto tenga un perfil muy definido como ocurre con el faro de es Botafoc y Dalt Vila. 5/Octubre/2011 Islas Baleares. Ibiza.

Siluetas / Joan Costa

Caballito del diablo

Libélula fotografiada en el Parque Natural de ses Salines. Las libélulas, también llamadas caballitos del diablo, son tal vez unos de los insectos más desconocidos por el público en general. Son inofensivas para las personas y cumplen la importante función de controlar las poblaciones de moscas y mosquitos. Para los fotógrafos son sujetos muy agradecidos, no solo por su extraña forma y sus vibrantes colores, sino también porque es fácil acercarse a ellas una vez descubrimos cuál es el posadero que les gusta. 1/Octubre/2015 Islas Baleares. Ibiza.

Caballito del diablo / Joan Costa

La danza de los espirógrafos

Espirógrafos en una inmersión nocturna en el Port de Sant Miquel. El movimiento de las branquias de los espirógrafos puede ser hipnótico. No es raro encontrarlos abiertos, pero a la mínima amenaza, se cierran dentro de su tubo y se nos acaba el espectáculo. Para evitarlo, en esta ocasión hice uso de un teleobjetivo; ello me permitió mantener la distancia necesaria para que no se sintiesen perturbados por mi presencia. 4/Julio/2025 Islas Baleares. Ibiza.

La danza de los espirógrafos. / Joan Costa

Cambio de perspectiva

Imagen de la isla de es Vedrà en Cala d’Hort. Es curioso cómo nuestra mente condiciona la imagen que tenemos de las cosas. La isla de es Vedrà es tal vez el hito más conocido que tenemos en Eivissa. Pero estamos acostumbrados a observarla desde algún mirador de la costa o desde la playa de Cala d’Hort. Ello ha generado en nuestro subconsciente una imagen fija de cómo es el islote. Cuando cambiamos el punto de vista, acercándonos con una embarcación por ejemplo, cambia la perspectiva e incluso nos cuesta reconocer que se trata de la misma isla. 22/Agosto/2017 Islas Baleares. Ibiza.

Cambio de perspectiva. / Joan Costa

La llegada de las viejas

Una vieja fotografiada en los islotes de ses Formigues. El cambio climático está provocando que muchas especies marinas estén desapareciendo, y por otro lado, estén llegando algunas que nunca habíamos visto antes. Uno de los casos más llamativos es el de las viejas, un pez loro emblemático de las Islas Canarias y que desde hace algún tiempo está empezando a observarse también en el Mediterráneo. 13/Julio/2025 Islas Baleares. Ibiza.