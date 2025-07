Memoria de la isla | De una ciudad imaginada

Refugiarnos en la memoria es un engaño consciente y consentido, pero también un refugio que necesitamos porque nos alivia del peso que supone haber sido testigos -y protagonistas, lo que es ya peor- de la disolución que ha experimentado la ciudad en el poco tiempo que dura la vida de un hombre. Descorazona constatar que de la Ciudad Antigua, de la ciudad de ciudades que es Ibiza, se ha preservado únicamente lo que no hemos podido eliminar porque superaba nuestra capacidad de destrucción. Como leemos en ‘La Unión Republicana’ del 10 de julio de 1901, hubo entonces un empecinado empeño en derruir la fortificación renacentista: “Las murallas son un enorme cinturón de piedra que aprisiona la ciudad alta y no sirven para nada”. Las salvó el inasumible coste que implicaba hacerlas desaparecer. También se ha preservado, por supuesto, el insoslayable solar fundacional, la colina que da el asiento urbano, el Puig de Vila que en su declinación fijó para siempre, hace casi tres mil años, la configuración piramidal y escalonada de la ciudad. Desde entonces, Vila ha cambiado mil veces su rostro, sus casas y sus calles, pero sigue siendo la misma. Y precisamente las murallas que se querían derruir dan hoy su inconfundible skyline. Y no se trata de que a estas reflexiones las mueva la añoranza porque la ciudad que los más mayores de la tribu conocimos en los años cincuenta, cuando éramos niños, no tenía ya nada que ver con la ciudad primera. Ni tampoco con la medieval. Ni tan siquiera con la de los siglos que siguieron a la conquista catalana. Nos basta y reconforta pensar que si los vecinos de Ayboshim y de Yâbisa pudieran ver la ciudad actual, superado su inevitable desconcierto, todavía reconocerían el lugar que habitaron.

Y tampoco importa que ahora nos equivoquemos al tratar de visualizar las ciudades soterradas en la que pisamos hoy si nuestro intento no es hacer historia ni arqueología para andar por casa; es sólo la proyección de un deseo, es soñar, es un acto de amor que busca apoyaturas en pequeños vestigios y señales de pista. Un ejemplo puede explicar lo que digo. Cuanto uno trata de asomarse al paisaje desnudo del Puig de Vila antes de que los fenicios y cartagineses ocuparan su lado norte, constata que el lugar es en gran medida recuperable porque sería como es hoy el Soto, la espalda de la ciudad, un solar que, por su secular deshabitación, ha permanecido como lo conocieron los colonos púnicos. La diferencia, en todo caso, estaría en que el lado del Puig que hoy es urbano no se entregaría a la bahía que tiene al pie de la manera abrupta que vemos en su lado sur, entre es Salt de s’Ase, sa Punta de la Mar Loca y s’Arany. En su lado norte y urbano, el pie de la colina dejaría la estrecha lengua de tierra que hoy ocupa, extramuros, parte de la ciudad baja en su levante, caso del carrer d’en Mig y su entorno. Basta recordar que en otros tiempos el mar acariciaba los muros de Sant Elm. Esa pequeña franja de tierra moriría en una orilla baja de rocas y guijarros, codolar y de aguas someras que sería fácil domesticar con los primeros amarraderos. Pero poco, muy poco, sabemos del primer asentamiento fenicio-púnico del siglo VII aC. Sería un pequeño reducto en el vértice de la colina que no tardaría en fortificarse y que, en sólo tres o cuatro centurias, ya en el siglo IV aC., llegaría a tener –en base a los aproximadamente 3.000 hipogeos de la Necrópolis-, unos 5.000 habitantes, una cifra significativa en aquellos tiempos.

Un segundo periodo y otra ciudad histórica asimismo seductora en los que la imaginación también quiere perderse es el de la Yâbisa musulmana que uno trata de visualizar con su triple recinto amurallado y un abigarrado laberinto de casas blancas y terrosas, de pocos vanos y dinteles azules, entre las que sobresalen tres modestos minaretes. Frente a la puerta principal de la ciudad creo ver un abandonado cementerio con las tumbas irregularmente dispersas entre senderos de mulas y cardos floridos. Unos niños juegan sobre las losas blancas y aquí y allá algunos hombres sentados en silencio, esperan la puesta del sol y la llamada a la oración. Accedemos a la ciudad envueltos en la media luz de una estrecha calle que encara una fuerte pendiente. Tiene la anchura justa para que puedan cruzarse apretadamente dos mulas que se abren paso con el grito de los porteadores: ¡Bâlek! ¡Bâlek! (¡atención!, ¡atención!). En las casas se siguen los talabarteros, cesteros, especieros y figoneros que preparan comidas en pequeños fuegos de leña. Algunas tiendas están todavía abiertas, pegadas unas a otras, son pequeños tabucos, como una hilera de simples cajas que se abren por delante, sin más espacio que el necesario para que el vendedor pueda sentarse en la entrada entre sus mercancías. Un aguador anuncia su presencia con el tintineo argentino de las campanillas que lleva su asno.

En algunos rincones, vemos mendigos que extienden la mano mudos. La ciudad es un dédalo de callejuelas en las que nos sorprende una casa que abre su puerta a un patio con palmeras. Al fondo suenan las suras del Corán en la recitación rítmica de voces infantiles. Es más ruidoso el barrio de los caldereros que no dan tregua a sus martillos. Nos impresiona luego, en plena calle, la sierra de un carpintero que fabrica sencillos ataúdes con madera de pino que huele todavía a bosque. Algunos están apoyados en la pared, como si uno, al pasar, pudiera elegir el suyo. El día declina y por encima de los tejados se oye la llamada a la oración del muecín que arranca a voz en cuello y se desvanece luego en un largo eco: Alah akbahr, Alah, akbhar (Dios es grande, venid a la oración). La ilaha illa-lah (No hay más Dios que Dios). Los almuédanos llaman desde los otros alminares y el aire se llena de cantos quejumbrosos. En una plazuela, varios hombres extienden sus esteras de rezo y otros se dirigen con presura a la mezquita de Tâza, junto a la casa del astrólogo Zàfir al-Madani. Después, se hace el silencio y en Yâbisa anochece.