La implantació de La Caixa de Pensions a Eivissa

La Caixa és en l’actualitat la tercera entitat financera espanyola per volum d’actius en el món i la més important d’Espanya. És també de les deganes amb presència a les Pitiusas. Vegem una mica el seu naixement i l’establiment a Eivissa.

La sala de reunions i també emprada per exposicions de la Caixa, al passeig de s’Alamera.

A començament del segle XX trobam que s’estableix a Eivissa el Banc de Ciutadella, molt relacionat amb el fet que Joan Torres Ribes fou preconitzat el 1902 bisbe de Ciutadella i un nebot seu que l’acompanyà a residir a Menorca, Joan Torres Roig, començà a treballar de meritori a aquell banc. El 1908 el Banc de Ciutadella obria una sucursal a Eivissa, al número 9 del carrer de Guillem de Montgrí; ben aviat el jove ‘Batlet’ passà a director de l’oficina eivissenca. Amb el temps, Torres Roig aconseguí una llicència bancària i obrí la banca que duia el seu nom; els eivissencs la coneixien com can Batlet.

Imatge de l’homenatge a la vellesa, al passeig de s’Alamera, cantonada amb el carrer del Comte del Rosselló.

El 1914 el navilier Abel Matutes Torres va comprar l’actiu i el passiu de l’oficina del Banc de Ciutadella i va obrir el banc que portava el seu nom. Una altra entitat establerta a Eivissa fou el Banc de Catalunya, fundat el 1920 i que tengué una pujada espectacular, tant com la seua caiguda. El 1931 presentava suspensió de pagaments i causà importants pèrdues per a molts d’eivissencs. Els seus lligams amb la dictadura de Primo de Rivera no l’ajudà gaire.

Oficina de la Caixa a Formentera, edifici projectat per Germà Rodríguez Arias. / ARXIU LA CAIXA

En aquell temps la gent no confiava gaire en els bancs i les poques persones que tenien algun capital, en comptes de portar-los al banc, preferien posar-los dins un “calcetí”, que es deia. Els bancs no tenien cap interès ni pels pagesos ni pels obrers, que ignoraven la seua existència. També era normal que els bancs no pagassin interessos pels dipòsits, ans al contrari, cobraven per guardar-los.

La Fundació de La Caixa

A Barcelona, després de la vaga general de 1902, per iniciativa de diverses patronals acordaren crear una caixa de retir per als obrers. Es recordava que molts dels vaguistes i famílies quedaren en la indigència. El 1904 es fundava la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis de Barcelona, sota la direcció de Francesc Moragas. Des de bon començament, comptà amb l’assessorament d’Enric Prat de la Riba, que com a president de la Mancomunitat de Catalunya, va donar-li un gran impuls mitjançant una política de divulgació de la previsió social. Entre 1910 i 1939 la Caixa representà Catalunya i Balears davant de l’Institut Nacional de previsió.

La Caixa no tenia afany de lucre i no realitzava funcions comercials de banca; se centrava en la previsió per a la vellesa i els estalvis i exercia una labor d’assistència social i mèdica, a més de fomentar l’agricultura. Bona part dels crèdits concedits a Eivissa en aquells primers anys eren per efectuar millores a finques, compra de motors, compra d’animals de preu i també, per adquisició d’hisendes.

El Crèdit Balear també obre oficines

El setembre de 1930 el Banc de Crèdit Balear va obrir una sucursal a Eivissa. Era un local del passeig de s’Alamera, propietat de Lleó Verdera Sastre, edifici que s’acabava de construir. El primer director de l’oficina d'Eivissa era Gabriel Moner Amengual. En el moment d’obrir portes, es deia que es volia dedicar en especial, a l’incipient mon turístic, encara que anunciava que podia establir també alguna indústria i així, l’any següent va muntar, a un extrem de la finca de can Cabrit, Avda. d’Espanya, una fàbrica d’alcohols desnaturalitzats. Manuel Verdera Ferrer en va ser el primer director. Quan en els anys setanta aixecà edifici propi, el local del Crèdit fou ocupat per la Banca March, que també es va establir a la ciutat.

Arriba La Caixa a Eivissa

El mes d’octubre de 1929 es donava la notícia que la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis es volia instal·lar a Eivissa i s’insistia que els beneficis de l’entitat es dedicaven a l’obra social i benèfica i s’apuntava que realitzaven els homenatges a les persones velles, les campanyes antituberculoses i creació d’instituts per a mutilats, cecs, sordmuts, etc. També fundava una biblioteca pública allí on s’establia. Feia anys que s’havia instal·lat a Palma i successivament, en diversos pobles de Mallorca. Ciutadella i Maó, juntament amb Eivissa, era la passa següent. Macabich es reuní amb el que aleshores era vicepresident de la Caixa, Josep Maria Boix. Poc després s’entrevistava amb Francesc Moragas.

El juliol de 1930 visitava Eivissa el director general de la Caixa, Francesc Moragas per gestionar l’establiment de l’entitat de previsió obrera. Mentre, Isidor Macabich havia fet una intensa campanya publicitària de l’entitat a les pàgines de Diario de Eivissa. La idea primitiva de Moragas era comprar un edifici o bé aixecar-lo, però com que semblava un procediment molt llagiós, es preferí llogar els locals que havien d’albergar les oficines bancàries i la biblioteca. Finalment, s’acordà llogar uns baixos que donaven al passeig de s’Alamera i també al carrer d’Abel Matutes i algun dels pisos que hi havia damunt. L’entrada a l’oficina bancària era pel número 2 del carrer i la sala de juntes i després d’exposicions, era pel passeig. Els locals eren propietat d’Abel Matutes Torres. La Caixa hagué d’esperar més de trenta anys per veure realitzat la seua previsió de tenir uns locals i edifici propis.

El viatge de Moragas a Eivissa va coincidir amb la visita d’un un altre català il·lustre, Francesc Cambó que venia amb un doble objectiu: establir relacions amb el Partit Liberal Regionalista que liderava Carles Roman i; l’altre, era l’assessor jurídic de les inversions eivissenques de l’industrial tèxtil Ventosa. Fou casualitat o fou una doble visita plenament planificada? Les relacions entre Moragas i Cambó eren conegudes de tothom.

Aliança entre La Caixa i la Federació Catòlica Agrària d'Eivissa

Francesc Moragas tornà a Eivissa a les darreries de l’agost de 1930 i el viatge era per signar l’aliança entre la Federació Catòlica Agrària d’Eivissa. Aquest sindicat agrari que havia fundat Isidor Macabich i que aspirava a tenir representants a cada poble. El sindicat necessitava aconseguir una certa volada i per això precisava un impuls que forçosament havia de venir de fora. Macabich havia posat els ulls en la Caixa de Pensions i inicià una sèrie de contactes amb els directius que combinà amb els articles laudatoris que dedicà a aquest organisme des del Diario de Eivissa.

L’abril de 1931 Moragas tornava a Eivissa en companyia de l’enginyer agrònom Llovet per posar en funcionament la caixa agrícola. Josep Llovet Mont-ros era el cap de l’obra agrícola de la Caixa i professor de l’escola d’agricultura de Barcelona. Va impartir diversos cursos d’actualització per als agricultors eivissencs a pobles d'Eivissa en anys successius.

El bisbe Salvi Huix havia designat Macabich consiliari de la federació i en l’acte de col·laboració es preveia que la Caixa dotaria de préstecs als agricultors, fomentaria l’estalvi entre els seus socis, amb un interès bàsic del 4%; els préstecs als agricultors tenien un interès del 5%; però també ajudaria en el perfeccionament agrari amb cursets que d’immediat es començaren a impartir i la creació d’una biblioteca agrícola circulant. El president de la federació era l’antonienc Vicent Costa ‘Rova’. També es creà simultàniament l’Institut de la Dona que Treballa, que després passà a denominar-se Institut Santa Madrona.

El Centre Artesà també s’integra a La Caixa

També va veure una oportunitat d’adherir-se a la caixa El Centre Artesà i així el president Antoni Juan Castelló i el secretari Josep Fernàndez Nieto es desplaçaren l’octubre de 1930 a Barcelona per entrevistar-se amb Moragas i intentar establir alguna relació. La societat de socors mutus Centre Artesà passava per moments molt difícils; els socis s’havien fet molt majors i tenien moltes obligacions que difícilment podien cobrir amb el minvant capital que tenien. Aconseguiren que la Caixa acollís el Centre Artesà i que aquella donàs assistència mèdica als socis que tenguessin un saldo superior a les 100 pessetes i el servei seria en consonància al saldo mitjà de la llibreta del soci. Tots però, havien de satisfer el preu del material emprat en la cura. El mes de novembre de 1931 se signava l’aliança entre el Centre Artesà i la Caixa. La Quinta de Salut ‘Aliança’ acollia els socis de la societat obrera, prèvia l’obertura d’una llibreta a la Caixa.

S’inaugura La Caixa

El diumenge 23 de novembre de 1930 s’inaugurava en solemne acte la sucursal eivissenca de la Caixa, amb l’assistència de Moragas, la responsable de l’Institut de la Dona que Treballa, bibliotecària encarregada de la d'Eivissa i la infermera que havia d’atendre a Eivissa.

El bisbe Huix va beneir els locals de la Caixa a Eivissa: sucursal, caixa agrícola i rural, biblioteca, casa de cultura i Institut de la Dona que Treballa.

El primer delegat de la Caixa a Eivissa va ser Lluís Profitós Parrot; el febrer de 1933 passà a Sabadell i en la postguerra fou delegat general de la Caixa a Balears. Fou substituït a Eivissa per Joan Borrell que era oficial de l’oficina; mentre que l’esposa d’aquest últim, Antònia Bergadà, era l’encarregada de Santa Madrona. Borrell havia ocupat el càrrec de delegat a la vall d’Aran, després fou traslladat a Eivissa i quan Profitós passà a Sabadell, passà a delegat. Com a interventor, fou designat el jove Joan Marí Cervera, que havia obtingut el títol de metre d’escola, però tant Borrell com Marí Cervera i després Manuel Guasch, desenvoluparen una llarga carrera de serveis a l’entitat a Eivissa.

Durant tot el dia aquestes instal·lacions quedaren obertes per ser visitades pel públic. Quan s’instal·là a Eivissa, la Caixa era la institució de crèdit popular amb més volum d’Espanya, administrava uns 500 milions de pessetes i tots els beneficis s’invertien en l’obra social; els seus directius no rebien cap compensació pel seu treball.

La Biblioteca i Casa de Cultura

A la vegada que s’inaugurava la sucursal de crèdit, també s’obria la biblioteca, que va tenir un fons bibliogràfic inicial de més de 2.000 volums i a la part que donava al carrer d’Abel Matutes, es muntà la Casa de Cultura, que fou l’inici del museu etnològic formada per peces que comprà la Caixa i amb altres objectes antics que els dipositaren en qualitat de préstec. Reunia una interessant col·lecció numismàtica, vestits, armes de foc, estris, etc.

Dolors Ubanell Trayter fou la primera bibliotecària de la Caixa, era natural de Figueres; el setembre de 1932 passà a Torroella de Montgrí per posar en funcionament la biblioteca que s’havia creat. Quan vengué a Eivissa era viuda amb dos fills i aprofità l’estada eivissenca per cursar el curs d’infermeres. Ubanell fou substituïda per Regina Torres Compte, que hi tengué una llarga trajectòria. El 1932 la Caixa tenia 11 biblioteques a les illes Balears.

Les festes a la vellesa

Una de les moltes iniciatives que portava la Caixa era l’homenatge a les persones majors. Aquestes havien de tenir més de 75 anys, trobar-se en un estat de pobresa i no rebre drets passius iguals o superiors a l’ajuda que li lliuraria la Caixa.

Coincidint amb la inauguració, el novembre de 1930, també se celebrà el primer homenatge a la vellesa, que en anys successius es traslladaren a diversos pobles d'Eivissa. Aquest primer homenatge havia de tenir com a escenari el Teatre Serra, però la gran gentada, obligà que es celebràs al passeig de s’Alamera. A la societat Ebusus se’ls serví un àpat.

El juny de 1931 se celebrà l’homenatge a la vellesa al poble de Sant Antoni de Portmany, on reberen homenatge 68 ancians majors de 75 anys. El 1932 la festa se celebrà a Santa Eulària des Riu, en el marc de les festes de primer de maig, el banquet es serví en el local del sindicat agrari. El juny de 1933 la festa se celebrà a les escoles de Sant Josep de sa Talaia. El 1934 la festa fou a Sant Miquel de Balansat, el dinar fou a les escoles. El 1935 fou Sant Joan de Labritja l’escenari de l’homenatge a la vellesa, també a les escoles.

Ca Nostra també s’incorpora a La Caixa

Un altre tema interessant i que mostra l’íntima relació entre Macabich i la Caixa, en va ser conseller al llarg de la seua vida, és que l’entitat cultural Ca Nostra que el canonge havia creat uns anys abans, amb l’objectiu de la defensa de la cultura i de la història de les Pitiusas, el posà a disposició de la Caixa; era el nucli intel·lectual eivissenc del moment: a més de Macabich, formava la directiva de Ca Nostra: Manuel Sorà, Enric Fajarnés Ramon, Cèsar Puget, Josep Tarres...

El febrer de 1932 s’inaugurava l’escola d’infermeres, que formà una bona colla d’eivissenques.