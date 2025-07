La danza de los espirógrafos

Espirógrafos en una inmersión nocturna en el Port de Sant Miquel. El movimiento de las branquias de los espirógrafos puede ser hipnótico. No es raro encontrarlos abiertos, pero a la mínima amenaza, se cierran dentro de su tubo y se nos acaba el espectáculo. Para evitarlo, en esta ocasión hice uso de un teleobjetivo; ello me permitió mantener la distancia necesaria para que no se sintiesen perturbados por mi presencia. 4/Julio/2025 Islas Baleares. Ibiza.